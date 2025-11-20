Zubeldía, do Fluminense, analisa Freytes como alternativa na esquerda diante do Palmeiras

Dessa forma, será um desfalque importante, visto que o lateral-esquerdo foi titular das doze partidas do comandante até aqui. Ele, por sinal, encerrou os 90 minutos de dez desses confrontos, sendo substituído em apenas dois.

Após o triunfo por 2 a 1 sobre o Flamengo , o Fluminense volta suas atenções para o confronto com o Palmeiras, neste sábado (22), às 21h30, no Allianz Parque. No entanto, o técnico Luís Zubeldía não poderá contar com Renê, que recebeu o terceiro cartão amarelo.

Zagueiro como opção

Apesar de ter Gabriel Fuentes como opção, o treinador chegou a dizer que trabalhava com Lavega, que é atacante, no setor. Outro nome que também já atuou nesta posição e pode surgir como alternativa é o zagueiro Freytes. O argentino é o quinto jogador que mais atuou na temporada, com 56 partidas, atrás apenas de Fábio, Hércules, Serna e Martinelli.

“Vai estar entre o Freytes e o Gabi (Gabriel Fuentes). Eu não o vi tanto, é um momento para vê-lo também, e Freytes, eu gostaria também de ver do lado esquerdo, porque quando um zagueiro pode jogar do lado esquerdo, ganha essa altura, pode ser permitido ter alguns erros no passe, que no central já é mais difícil, e ganha essa altura na bola parada. Então, eu tenho que ver. É uma linda possibilidade que temos para optar por um dos dois”, explicou o treinador.

“A verdade é que não escuto as críticas. É normal que a torcida não esteja apoiando todo o tempo. Creio que cada jogador, porta adentro, com o estafe, faz sua autocrítica. Não tenho nenhum tipo de problema. Prefiro que critiquem a mim do que meus companheiros. Eu sou um tipo que vou ser sério a todo momento. Nunca vou criticar nada deles. Eu guardo tudo para mim, estou tranquilo, contente aqui no Fluminense”, disse Freytes.