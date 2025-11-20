Zubeldía conta estratégia para vencer clássico e exalta postura do Fluminense

Técnico também ressalta importância de vencer mais um rival e responde se foi a melhor partida desde sua chegada ao Tricolor / Crédito: Jogada 10

O técnico Luis Zubeldía destacou a vitória do Fluminense sobre o Flamengo, nesta quarta-feira (19), no Maracanã, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em coletiva, o treinador apontou que a comissão técnica estudou as falhas e os pontos fortes do Rubro-Negro para conquistar os três pontos. Além disso, exaltou a postura defensiva e ofensiva da equipe. “O que fizemos bem foi interpretar as falhas e as forças do Flamengo. É um assunto longo, porque, para cada situação, tínhamos três pontos principais a seguir com a bola e três pontos sem a bola. Para resumir, executamos muito bem esses três aspectos ofensivos e defensivos durante boa parte da partida”, disse Zubeldía.

“Todos os clássicos são importantes, de todos os clubes. E quando estou dirigindo uma equipe, tento me colocar no lugar daqueles que, desde pequenos, se tornaram torcedores, neste caso, do Fluminense. Mas aqui não existe um clássico melhor que o outro. Todos os clássicos representam muito”, ressaltou Zubeldía também foi questionado se foi a melhor partida sob o comando do Fluminense. O argentino, porém, não cravou e relatou outras boas atuações no Tricolor. “Houve partidas que jogamos bem, outras em que tivemos mais dificuldades, e em algumas o resultado infelizmente não foi o que esperávamos. Mas, de forma geral, a equipe funcionou mais vezes do que não funcionou. Conseguimos mais vitórias, e isso é consequência de termos tido momentos melhores do que se pensa”, destacou o treinador. “O jogo de hoje, mesmo sendo muito duro em todos os aspectos, exigia um nível de concentração muito alto, até porque estamos enfrentando adversários fortes em sequência. O Mirassol, Cruzeiro e o Flamengo, todos times que estão na parte de cima da tabela e fazem um bom Brasileirão”, completou.

Com o triunfo, o Fluminense chegou aos 54 pontos, pulando para a sexta posição. Agora, o Tricolor já começa a pensar no próximo jogo contra o Palmeiras. As equipes se enfrentam no sábado, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Mais de Zubeldía: Marcação-pressão: “Pressão alta não é um sistema de jogo em si. Não é algo que aplicamos sistematicamente, é uma ferramenta que usamos quando o momento exige. Ela depende muito da interpretação dos jogadores. Quando o adversário sai jogando com tiro de meta, geralmente pressionamos alto. Às vezes com um jogador para orientar, outras com dois. Tenho jogadores que pressionam bem, e isso não é por acaso. Não à toa, muitas vezes as duas primeiras substituições são o meia e o centroavante, dois atletas que contribuem muito defensivamente, além do trabalho ofensivo”. Formas de ataque: “Trabalhar especificamente o jogo contra o Flamengo, com sete dias de antecedência, não é o ideal, porque ainda está muito distante. Mas é verdade que tivemos um período para recuperar os atletas, trabalhar em conjunto e, depois, planejar 48 a 72 horas de treinos focados tanto no que precisávamos melhorar quanto nas características do Flamengo, algo que normalmente não conseguimos fazer com outros times devido à proximidade dos jogos no calendário.”