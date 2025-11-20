Vojvoda lamenta tropeço e crê que Santos “merecia um pouco mais”

“Fizemos um bom primeiro tempo. Depois, é verdade, o segundo tempo começamos bem, com opções claras. Sentimos baixa física de alguns jogadores. Nos últimos 10 ou 15 minutos, o time voltou. Foi um empate que, pela situação que estamos, tivemos chances para merecer um pouco mais. Nesses momentos, é conseguir pontos”, disse Vojvoda.

O Santos lutou, mas não conseguiu conquistar a sua segunda vitória seguida em casa no Brasileirão. O Peixe, aliás, saiu na frente do placar no primeiro tempo, mas empatou com o Mirassol por 1 a 1 , nesta quarta-feira (19), na Vila Belmiro, pela 34ª rodada. O técnico Vojvoda valorizou o desempenho do time, mas lamentou o tropeço dentro de casa.

Motivado pelo apoio da torcida, o Santos começou o jogo com tudo e se impôs nos primeiros minutos. Em contra-ataque aos três minutos, Lautaro Díaz deu belo passe para Neymar, que avançou quase metade do campo sozinho e bateu com frieza na saída do goleiro Walter. Assim, com o gol cedo, o Peixe controlou o ritmo do jogo, mas cedeu o empate após Neymar cometer pênalti em Reinaldo.

Ao longo do jogo, o Santos teve mais volume, mas demonstrou dificuldade no último terço. Na reta final, a partida ganhou emoção. Neymar quase surpreendeu Walter, que fez grande defesa. Depois, Brazão também foi decisivo e defendeu chute cara a cara com Carlos Eduardo. Robinho Jr também teve chance nos acréscimos, mas ficou no quase.

Vojvoda admite preocupação com Z4

Em um jogo equilibrado, o Santos deixou escapar dois pontos preciosos dentro de casa. Afinal, apesar do equilíbrio, o Peixe conseguiu ditar o ritmo de jogo na maior parte do tempo e sofreu pouco. O goleiro Gabriel Brazão, aliás, trabalhou pouco. O técnico Vojvoda, portanto, admitiu preocupação com a situação, mas valorizou a produção ofensiva, que é sua esperança na reta final.

“Me preocupo com a efetividade. O time produz muito, mas precisamos encontrar efetividade com calma e tranquilidade. Escolher o momento certo para ter a clareza no último chute. Time jogou com uma produtividade boa no primeiro tempo. Estou preocupado e ocupado com a situação, não vou esconder isso. Estaria muito mais, de verdade, se o time não produzisse”, afirmou.