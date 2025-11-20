Rhay Coutinho celebra título inédito do Palmeiras: “Dia perfeito”

Depois do título inédito do Palmeiras da Copa do Brasil feminina, a atacante Rhay Coutinho celebrou o “dia perfeito” ao conquistar sua primeira taça pelo Verdão, nesta quinta-feira (20) sobre a Ferroviária, em Araraquara. A jogadora faturou o seu primeiro troféu com a camisa do Alviverde, onde chegou em janeiro.

“Um dia perfeito. Aniversário da minha mãe, dia da Consciência Negra, ser coroada com um título. Um dia muito especial que não vai sair da minha cabeça nunca. Minha mãe está em Fortaleza assistindo com minha família e tenho certeza que está muito feliz”, disse ao SporTV.