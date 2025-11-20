Rhay Coutinho celebra título inédito do Palmeiras: “Dia perfeito”Palestrinas batem Ferroviária nesta quinta-feira (20), em Araraquara, e levantam a taça da Copa do Brasil Feminina
Depois do título inédito do Palmeiras da Copa do Brasil feminina, a atacante Rhay Coutinho celebrou o “dia perfeito” ao conquistar sua primeira taça pelo Verdão, nesta quinta-feira (20) sobre a Ferroviária, em Araraquara. A jogadora faturou o seu primeiro troféu com a camisa do Alviverde, onde chegou em janeiro.
“Um dia perfeito. Aniversário da minha mãe, dia da Consciência Negra, ser coroada com um título. Um dia muito especial que não vai sair da minha cabeça nunca. Minha mãe está em Fortaleza assistindo com minha família e tenho certeza que está muito feliz”, disse ao SporTV.
“Queria mandar um abraço especial para minha mãe, minha namorada, minha família. Agradecer por esse título tão importante. Cheguei ao Palmeiras em janeiro e ser campeã da Copa do Brasil é só alegria”, seguiu.
Com o resultado, foi a primeira vez que as Palestrinas conquistaram o título da Copa do Brasil Feminina. Amanda Gutierres, Brena, Tainá Maranhão e Greyci Landazury balançaram as redes para o Alviverde, enquanto Andressa e Raquel marcaram para as Guerreiras Grenás.
