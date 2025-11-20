Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Passaporte na máquina de lavar tira Cubas de jogos do Paraguai

Meia do Vancouver Whitecaps perdeu amistosos contra EUA e México após "besteira" doméstica que destruiu seu documento
O meio-campista Andrés Cubas, da seleção do Paraguai, protagonizou uma história inusitada nesta Data-Fifa. O jogador, que defende o Vancouver Whitecaps, do Canadá, desfalcou sua equipe nacional nos amistosos contra Estados Unidos e México por um motivo doméstico e bizarro. Cubas, afinal, perdeu seu passaporte após esquecê-lo dentro de uma calça que foi parar na máquina de lavar roupas. Sem o documento válido, o atleta não conseguiu viajar para se apresentar à delegação.

O incidente tirou o volante de dois compromissos importantes. O Paraguai, sem ele, enfrentou os Estados Unidos no sábado (16/11) e perdeu por 2 a 1. Na terça-feira (19/11), a seleção guarani se recuperou e venceu o México, também por 2 a 1. No entanto, a ausência do jogador titular gerou curiosidade até que seu pai, Francisco Cubas, explicou a situação cômica — e trágica — em entrevista à TV ABC.

Segundo Francisco, o filho cometeu um descuido fatal ao chegar de viagem.

“Ele fez besteira, esqueceu na calça”, relatou o pai.

Além disso, a funcionária que cuidava das roupas também não percebeu o objeto no bolso e iniciou a lavagem. O resultado foi a destruição do documento oficial, o que impediu o embarque imediato do atleta.

“Ele está muito irritado”, completou Francisco, descrevendo a frustração do jogador com o próprio erro.

Burocracia impediu participação de Cubas

A burocracia para emitir um passaporte de emergência em tempo hábil, estando em outro país, inviabilizou a participação de Cubas. O jogador, que é peça frequente nas convocações, precisou acompanhar os companheiros pela televisão.

Por fim, o caso serve de alerta para todos os viajantes: no futebol profissional, onde a logística é milimétrica, um erro doméstico simples custou a presença de um atleta de elite em partidas internacionais preparatórias.

