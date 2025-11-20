Passaporte na máquina de lavar tira Cubas de jogos do Paraguai

Meia do Vancouver Whitecaps perdeu amistosos contra EUA e México após "besteira" doméstica que destruiu seu documento / Crédito: Jogada 10

O meio-campista Andrés Cubas, da seleção do Paraguai, protagonizou uma história inusitada nesta Data-Fifa. O jogador, que defende o Vancouver Whitecaps, do Canadá, desfalcou sua equipe nacional nos amistosos contra Estados Unidos e México por um motivo doméstico e bizarro. Cubas, afinal, perdeu seu passaporte após esquecê-lo dentro de uma calça que foi parar na máquina de lavar roupas. Sem o documento válido, o atleta não conseguiu viajar para se apresentar à delegação. O incidente tirou o volante de dois compromissos importantes. O Paraguai, sem ele, enfrentou os Estados Unidos no sábado (16/11) e perdeu por 2 a 1. Na terça-feira (19/11), a seleção guarani se recuperou e venceu o México, também por 2 a 1. No entanto, a ausência do jogador titular gerou curiosidade até que seu pai, Francisco Cubas, explicou a situação cômica — e trágica — em entrevista à TV ABC.

Segundo Francisco, o filho cometeu um descuido fatal ao chegar de viagem. “Ele fez besteira, esqueceu na calça”, relatou o pai. Além disso, a funcionária que cuidava das roupas também não percebeu o objeto no bolso e iniciou a lavagem. O resultado foi a destruição do documento oficial, o que impediu o embarque imediato do atleta. “Ele está muito irritado”, completou Francisco, descrevendo a frustração do jogador com o próprio erro.