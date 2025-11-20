Fora dos planos do Flamengo, Pablo já sabe onde atuará em 2026

Zagueiro de 34 anos, campeão da Libertadores em 2022 pelo Rubro-Negro, jogará o Paulistão da próxima temporada; saiba o time

Segundo informações da “ESPN Brasil” desta quinta-feira (20/11), Pablo tem negociação encaminhada com a equipe do ABC Paulista. Inicialmente, o vínculo será apenas para o Campeonato Paulista.

O zagueiro Pablo, do Flamengo, já sabe onde atuará em 2026. O jogador de 34 anos, que só realizou quatro partidas em 2025, está acertado com o São Bernardo para a disputa do Paulistão da próxima temporada.

O zagueiro, aliás, não vai a campo desde janeiro. Contratado em 2022 pelo Flamengo, nunca caiu nas graças da torcida, apesar da conquista da Libertadores em seu ano de chegada. Na ocasião, ele atuou em 31 partidas, temporada com maior número de jogos pelo Rubro-Negro.

Em 2023, atuou apenas 15 vezes, treinando em separado boa parte do tempo. Já no ano seguinte, em 2024, fez um jogo e logo seguiu por empréstimo ao rival Botafogo. Por lá, porém, tampouco encontrou espaço, atuando apenas uma partida com o uniforme glorioso.

Por fim, em 2025, atuou nas quatro rodadas iniciais do Carioca, quando o Flamengo costuma utilizar um time alternativo, visando preparar o elenco principal para a longa temporada. Jogou 90 minutos nos quatro jogos e não marcou gols. Dessa forma, essa será a terceira passagem do jogador pelo futebol paulista. Afinal, jogou na Ponte Preta em 2015 e depois defendeu o Corinthians, em 2017. No Timão, venceu o Brasileirão daquele ano sendo um dos melhores defensores do certame.