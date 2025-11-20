Filipe Luís justifica escolha por João Victor, mas reconhece atuação ruim do zagueiro

Garoto sente o peso do Fla-Flu e, após erros graves, sai no intervalo. Mas treinador admite que jogador era a melhor alternativa / Crédito: Jogada 10

Após a derrota por 2 a 1 para o Fluminense, nesta quarta-feira, o treinador Filipe Luís precisou responder em relação ao zagueiro João Victor. O garoto da base, em seu décimo jogo no time de cima, mas iniciando um Fla-Flu muito importante para o líder do Brasileiro, sentiu demais. Errou no posicionamento no lance em que Canobbio quase marcou. Depois, deu um passe errado e Martinelli quase fez. No primeiro gol, foi pelo seu lado do campo que Lucho Acosta chutou para abrir o placar. Para completar, uma bola atrasada “no fogo” para Rossi gerou um erro terrível do goleiro, que resultou no tento de Serna. O garoto saiu no intervalo para a entrada de Danilo, que voltou da Seleção e, como esperado, fez um jogo bem mais consistente. “Não consegui dar mais minutos aos garotos na temporada. Mas chegamos a um momento em que precisamos deles, e eu não tive medo de colocar o João Victor. Mas há diferença. O Léo Pereira, o Léo Ortiz e o Danilo são jogadores de Seleção Brasileira, e o nível é muito alto. É importante que entendam e que se peça paciência com os meninos da base. Eu já falei, mas é importante que entendam que eu vejo a diferença entre homens prontos e os meninos que estão começando e vão errar”, disse.

Filipe Luís completou, explicando o contexto das escolhas no setor defensivo: “Danilo jogou pela Seleção e Léo Ortiz está machucado. Infelizmente, João Victor era a opção e não fez um bom jogo. Já vi ele performar melhor, mas era um jogo difícil. Pensei em outras opções, mas não existiam, por causa dos jogadores disponíveis, e era a melhor alternativa. Ele teve um jogo abaixo, e isso precisa ser assumido: ele, eu e todos nós. Isso custou para recuperar e entrar no jogo, e por isso veio a derrota.” Filipe Luís vê muito potencial em João Victor O treinador lembrou que João Victor disputou o Mundial Sub-20 — assim como outro zagueiro do Fla, Yago —, mas explicou que optou pelo garoto porque ele está integrado ao elenco principal desde o início da temporada e já soma dez partidas, enquanto Yago ainda não atuou no profissional. Filipe também revelou que cogitou mudanças ainda no primeiro tempo, não apenas tirando João Victor, mas também algum jogador de frente, já que o setor não funcionava. A ideia foi considerada, mas ele decidiu esperar o intervalo, quando sacou o zagueiro e Luiz Araújo.