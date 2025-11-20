Fernandinho, ex-Athletico e Manchester City, anuncia aposentadoria: “Não motiva mais”

Volante, de 40 anos, decide pendurar as chuteiras em anúncio durante o jogo beneficente "Bola pra Frente, Rio Bonito do Iguaçu" / Crédito: Jogada 10

Ídolo do Athletico e com uma passagem marcante pelo futebol europeu, Fernandinho decidiu oficializar sua aposentadoria como jogador profissional. Assim, o jogador fez o anúncio sua durante participação no jogo beneficente “Bola pra Frente, Rio Bonito do Iguaçu”, realizado na noite de quarta-feira (19), na Ligga Arena, em Curitiba. Vale destacar que o atleta não entra em campo desde o rebaixamento do Furacão na temporada passada. A última vez foi no revés para o Atlético-MG em 8 de dezembro, aos 40 anos, que sacramentou a queda.

“Já estou cansado. Já cansei correndo hoje 30 e poucos minutos. No futebol não tem nada que me motive mais, já fui bem realizado no futebol. Tudo que eu pude aproveitar, eu aproveitei. Agora, é um tempo de aproveitar com a família”, disse. Em março, Fernandinho foi personagem do documentário “Live After Football” (Vide depois do Futebol), produzido pelo próprio Manchester City. Na ocasião, ele fazia mistério sobre a possível aposentadoria, algo que se confirmou meses depois. Momentos marcantes da trajetória O ex-jogador se despediu do Athletico em postagem nas redes sociais. Além do clube paranaense, o volante passou por Manchester City e Shakhtar Donetsk. Além disso, esteve nas Copas do Mundo de 2014, no Brasil, e de 2018, na Rússia.