Fernandinho, ex-Athletico e Manchester City, anuncia aposentadoria: “Não motiva mais”Volante, de 40 anos, decide pendurar as chuteiras em anúncio durante o jogo beneficente "Bola pra Frente, Rio Bonito do Iguaçu"
Ídolo do Athletico e com uma passagem marcante pelo futebol europeu, Fernandinho decidiu oficializar sua aposentadoria como jogador profissional. Assim, o jogador fez o anúncio sua durante participação no jogo beneficente “Bola pra Frente, Rio Bonito do Iguaçu”, realizado na noite de quarta-feira (19), na Ligga Arena, em Curitiba.
Vale destacar que o atleta não entra em campo desde o rebaixamento do Furacão na temporada passada. A última vez foi no revés para o Atlético-MG em 8 de dezembro, aos 40 anos, que sacramentou a queda.
“Já estou cansado. Já cansei correndo hoje 30 e poucos minutos. No futebol não tem nada que me motive mais, já fui bem realizado no futebol. Tudo que eu pude aproveitar, eu aproveitei. Agora, é um tempo de aproveitar com a família”, disse.
Em março, Fernandinho foi personagem do documentário “Live After Football” (Vide depois do Futebol), produzido pelo próprio Manchester City. Na ocasião, ele fazia mistério sobre a possível aposentadoria, algo que se confirmou meses depois.
Momentos marcantes da trajetória
O ex-jogador se despediu do Athletico em postagem nas redes sociais. Além do clube paranaense, o volante passou por Manchester City e Shakhtar Donetsk. Além disso, esteve nas Copas do Mundo de 2014, no Brasil, e de 2018, na Rússia.
“Não tivemos um acordo para renovação de contrato e é a coisa mais natural do mundo. Eu nunca escondi minha gratidão, meu respeito e meu carinho pelo Athletico, principalmente pela torcida. Importante que o Athletico seguiu a vida dele, eu segui a minha e o respeito continua de ambas as partes”, destacou, na época.
Por fim, Fernandinho tem seis Campeonatos Ucranianos uma Copa da Uefa (atual Liga Europa), cinco Premier League (Campeonato Inglês), seis Copa da Liga Inglesa, uma Copa da Inglaterra, duas Supercopa da Inglaterra e uma Copa América.
