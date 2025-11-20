Alerj aprova parecer e terreno do Estádio Nilton Santos pode ir a leilão

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou uma medida polêmica nesta quarta-feira (19/11). Por quatro votos a três, os deputados decidiram incluir mais 13 imóveis estaduais na lista de bens passíveis de leilão. Entre eles, surpreendentemente, está o terreno do Estádio Nilton Santos. A decisão, portanto, coloca a casa do Botafogo na mesma situação do Maracanã, que também corre o risco de venda.

O Nilton Santos, popularmente conhecido como Engenhão, foi construído pela Prefeitura do Rio para os Jogos Pan-Americanos de 2007. Atualmente, o estádio está sob concessão ao Botafogo até 2031. No entanto, o deputado Alexandre Knoploch (PL), integrante da CCJ, argumenta que o terreno onde o estádio foi erguido pertence, na verdade, ao Estado. Foi ele, aliás, quem solicitou a inclusão do imóvel na lista de alienação. O objetivo do governo estadual com a venda desses bens é amortizar a dívida bilionária que o Rio de Janeiro possui com a União.