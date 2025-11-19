Murilo admite rendimento abaixo do esperado do Palmeiras e pede cabeça no lugar na reta final da temporada

Defensor lamentou sequência ruim nos últimos jogos e afirmou que o Verdão precisa de tranquilidade para se manter na briga pelo título

Nos últimos jogos, o time sofreu com a variação na equipe por conta dos convocados durante a Data Fifa. O zagueiro Murilo reconheceu que o Verdão esteve abaixo do esperado nos confrontos e também comentou sobre a dificuldade das partidas.

O Palmeiras tropeçou mais uma vez no Campeonato Brasileiro. Na noite desta quarta-feira (19), o Verdão empatou sem gols contra o Vitória e chegou ao terceiro jogo consecutivo sem vencer na competição, o que lhe custou a liderança da tabela.

“O Abel faz bem isso de gerenciar o grupo. Sabemos que esses três jogos fomos muito abaixo, foram difíceis. Hoje foi um jogo bem atrás do adversário, tentamos criar da melhor maneira, e infelizmente o gol não saiu. É manter a tranquilidade para que a gente possa sair melhor nos próximos jogos”, afirmou em entrevista ao canal SporTV.

Agora, o Palmeiras não depende só dele para ficar com o título do Brasileirão. O clube terá que ficar torcendo contra o Flamengo para ter chances e retomar a liderança. Para isso, o defensor destaca que o time precisa manter a cabeça no lugar.

“É difícil. Sabemos que a gente precisava fazer os três pontos hoje. É manter a cabeça no lugar, manter a nossa concentração para o próximo jogo”, ressaltou.