Executivo do São Paulo fala sobre futuro de Oscar e revela desabafo de Lucas

Rui Costa espera recuperação total do meia para falar sobre sequência do contrato, que termina no fim de 2027

Executivo de futebol do São Paulo, Rui Costa revelou em entrevista nesta quarta-feira (19) que a diretoria ainda não sabe sobre o futuro de Oscar. O meia recebeu alta hospitalar nesta semana após passar cinco dias internado, por conta de uma síncope vasovagal. Ele tem contrato até o fim de 2027. O dirigente falou sobre a incerteza na continuidade da carreira do atleta e afirmou que uma possível rescisão amigável ainda não entrou em discussão.

“A nossa preocupação é como ele voltará a ser um bom pai, estar saudável para ser um pai de família, o filho, o irmão. E a partir daí, quando ele estiver plenamente recuperado, não tenha dúvida que vamos tratar das questões de performance, de contrato, porque é um grande investimento do clube”. Rui Costa relembrou outros casos de problemas de saúde que os jogadores sofreram recentemente e citou o caso de Alisson. “Eu aprendi aqui na Barra Funda, com os diretores que me trouxeram, a fazer uma gestão muito focada na questão humana. E nós vivenciamos aqui situações muito dramáticas de muitos atletas. Algumas conhecidas e outras nem tanto. E outras notórias, vide o próprio Alisson (depressão)”, declarou: “Em todos o que sempre prevaleceu aqui foi em que momento eu poderia cuidar do ser humano e como eu poderia fazer com que esse processo de humanização fosse exaurido antes de entrar num processo de contrato, gastos, investimento. E com o Oscar não será diferente”.

Lucas Moura é outro com problemas no São Paulo Outro jogador que vem sofrendo com problemas é Lucas Moura. O meia-atacante fez uma infiltração no joelho direito e só deve voltar a atuar na próxima temporada. Assim, Rui Costa espera que o jogador tenha grande evolução física em 2026. LEIA MAIS: STJD suspende árbitro e VAR de São Paulo x Palmeiras por 40 dias “O Lucas é um jogador extremamente importante para nós. Não preciso dizer o que ele representa. O Lucas tão logo terminou o jogo do Bragantino nos procurou para dizer que sentia muito menos do que sentia antes, mas disse: ‘Não me sinto pleno’. ‘Eu não consigo fazer tudo aquilo que eu preciso fazer para fazer diferença no São Paulo’. E a partir daí isso foi relatado aos médicos. Esperamos que ele esteja plenamente recuperado a partir de janeiro. Contamos muito com ele para o ano que vem e acreditamos que possa ser um diferencial na nossa campanha”, afirmou o executivo.

Jogadores com graves lesões ligamentares O departamento médico do São Paulo passou por grande provação na temporada. Afinal, muitos jogadores estiveram no setor por conta de problemas graves. Assim, Rui Costa falou sobre as lesões dos atletas tricolores. “Tivemos ao longo desse ano uma série de desfalques de lesão que não são inerentes à intervenção médica. Os três artilheiros… Calleri, um artilheiro que dispensa comentários, o André, que vinha se tornando um fazedor de gols, e o Ryan, que é o jogador mais destacado na história recente. E por que eles não conseguiram jogar? Por que tiveram lesão muscular, algum tipo de excesso de carga? Não. Porque tiveram ligamentos rompidos. Então, ter 12 desfalques é preocupante? Sim. Mas nestes desfalques temos situações de saúde. O Luiz Gustavo, que não é um desfalque hoje, mas foi um desfalque muito importante, porque é uma liderança muito significativa. E ele teve um problema de saúde que não tem uma relação direta com atividade profissional”, ressaltou Rui Costa, antes de finalizar: “Claro que Lucas, Marcos Antônio, são jogadores que estão vivendo esse momento de ter que parar um pouco em função de algumas situações físicas. Os desfalques nos preocupam, mas mais do que se preocupar temos de ter muita clareza da origem deles, porque se não podemos cometer algumas injustiças. Temos equipes focadas na prevenção, que é o que de mais moderno tem no futebol”.