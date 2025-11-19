Empresário de astros do futebol é investigado por estupro, tortura e tráfico humano

Ex-agente de Bale, Pickford e Grealish, Jonathan Barnett enfrenta ação na Justiça por violentar e abusar de uma mulher 39 vezes

A vítima, identificada apenas como Jane Doe, abriu uma ação civil em julho no Tribunal Distrital da Califórnia. Contudo, documentos apresentados em 17 de novembro mostram que a defesa de Barnett reconheceu que há também uma queixa-crime em andamento em Londres relacionada aos mesmos fatos.

O empresário Jonathan Barnett, reconhecido internacionalmente como um dos agentes mais influentes do futebol, tornou-se alvo de acusações graves de estupro, tortura e tráfico humano. A denúncia afirma que ele trouxe uma mulher da Austrália para o Reino Unido e a submeteu a violência física e sexual em inúmeras ocasiões.

Segundo o processo, Barnett manteve um relacionamento com a mulher durante seis anos, entre 2017 e 2023. Nesse período, ela afirma ter sofrido agressões e abusos em pelo menos 39 vezes. O The Athletic, inclusive, relata que o agente teria transformado a vítima em “escrava sexual” e recorrido a pagamentos para impedir a divulgação pública da relação. Barnett rejeita todas as acusações.

Porém, em manifestação ao tribunal, ele alegou que a mulher o pressionou financeiramente após o fim do relacionamento. “Quando terminamos, em setembro de 2021, ela ameaçou expor nossa relação caso eu não lhe pagasse valores elevados. Por causa dessas ameaças, fiz pagamentos por anos que ultrapassaram um milhão de dólares”, declarou.

Aos 75 anos, Barnett já representou alguns dos nomes mais conhecidos do futebol mundial, como Gareth Bale, Jack Grealish, Jordan Pickford e Ashley Cole. Ele, aliás, também fundou a Stellar Group, agência com atuação relevante no mercado europeu e presença entre jogadores que atuam em Portugal.

