Donald Trump brinca sobre presença de Cristiano Ronaldo na Casa Branca: “Respeita-me mais”

Trump cita Cristiano Ronaldo

A presença do astro também apareceu no discurso do presidente norte-americano. Trump comentou que o filho é admirador nato do português e brincou com os convidados: “Ele respeita-me um pouco mais agora que passei a noite com Cristiano Ronaldo”.

Segundo o jornal inglês Daily Mail, Trump ainda completou: “Esta sala está repleta dos maiores líderes mundiais. Líderes dos negócios, dos esportes… Meu filho é um grande fã do Ronaldo”.

Especialistas em Relações Internacionais disseram à Euronews que a presença do jogador se insere na dinâmica diplomática. Para Francisco Pereira Coutinho, professor de Direito Internacional Público e Direito Constitucional Europeu, “Ronaldo já foi o melhor futebolista do mundo, mas hoje em dia é o mais mediático. E a Arábia Saudita o transformou no futebolista mais bem pago no mundo. Justamente para ele fazer isto, um embaixador da Arábia Saudita”.

Jantar marcado por controvérsia

O jantar ocorreu durante a primeira visita de Mohammed bin Salman aos EUA desde que a inteligência americana concluiu que ele autorizou o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi em 2018. Questionado sobre o caso, Trump interrompeu o repórter e afirmou que o príncipe “não sabia de nada”, contrariando o relatório de seu primeiro mandato.

O documento dos serviços secretos apontou que o herdeiro saudita aprovou o plano que resultou na morte de Khashoggi no consulado saudita no mesmo ano. Desde então, Trump intensificou a aproximação com Riade. Sua primeira viagem internacional no atual mandato ocorreu justamente à Arábia Saudita, em busca de fortalecer laços econômicos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.