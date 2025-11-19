Donald Trump brinca sobre presença de Cristiano Ronaldo na Casa Branca: “Respeita-me mais”Astro do Al-Nassr também posou para foto ao lado do empresário Elon Musk, que marcou presença no jantar promovido pelo presidente dos EUA
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu o príncipe herdeiro da Arábia Saudita na Casa Branca em uma agenda marcada pela presença de Cristiano Ronaldo. A ida do astro do Al-Nassr chamou atenção de analistas, que enxergam o movimento alinhado ao soft power e ao sportswashing promovidos por Riade. Durante a visita, o português publicou uma imagem que rapidamente se tornou uma das mais comentadas do ano.
Convidado por Donald Trump, o jogador integrou o grupo e tornou-se o terceiro atleta da história de Portugal a participar de uma visita oficial à Casa Branca. Além do presidente, o atacante também dividiu mesa com nomes como Melania Trump, Elon Musk, Gianni Infantino e Tim Cook durante o jantar.
No registro compartilhado por David Sacks, do Conselho Consultivo do Presidente para a Ciência e Tecnologia dos EUA, nota-se que o atacante apareceu de smoking preto e acompanhado de sua noiva, Georgina Rodríguez.
Great night! pic.twitter.com/XfdC9bJqP4
— David Sacks (@DavidSacks) November 19, 2025
Trump cita Cristiano Ronaldo
A presença do astro também apareceu no discurso do presidente norte-americano. Trump comentou que o filho é admirador nato do português e brincou com os convidados: “Ele respeita-me um pouco mais agora que passei a noite com Cristiano Ronaldo”.
Segundo o jornal inglês Daily Mail, Trump ainda completou: “Esta sala está repleta dos maiores líderes mundiais. Líderes dos negócios, dos esportes… Meu filho é um grande fã do Ronaldo”.
Especialistas em Relações Internacionais disseram à Euronews que a presença do jogador se insere na dinâmica diplomática. Para Francisco Pereira Coutinho, professor de Direito Internacional Público e Direito Constitucional Europeu, “Ronaldo já foi o melhor futebolista do mundo, mas hoje em dia é o mais mediático. E a Arábia Saudita o transformou no futebolista mais bem pago no mundo. Justamente para ele fazer isto, um embaixador da Arábia Saudita”.
Jantar marcado por controvérsia
O jantar ocorreu durante a primeira visita de Mohammed bin Salman aos EUA desde que a inteligência americana concluiu que ele autorizou o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi em 2018. Questionado sobre o caso, Trump interrompeu o repórter e afirmou que o príncipe “não sabia de nada”, contrariando o relatório de seu primeiro mandato.
O documento dos serviços secretos apontou que o herdeiro saudita aprovou o plano que resultou na morte de Khashoggi no consulado saudita no mesmo ano. Desde então, Trump intensificou a aproximação com Riade. Sua primeira viagem internacional no atual mandato ocorreu justamente à Arábia Saudita, em busca de fortalecer laços econômicos.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente
Tags
Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidadeAceitar