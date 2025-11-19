Corinthians x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem

Corinthians e São Paulo prometem fazer um clássico quente nesta quinta-feira (20/11), às 19h30, na Neo Química Arena, pela 34° rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão é o 13° colocado, com 42 pontos, enquanto o Tricolor Paulista está na nona posição, com 45 pontos somados. Ambas as equipes estão no grupo que ainda sonham com uma vaga na próxima Libertadores. Assim, a vitória é crucial para se aproximar do G7.

Como chega o Corinthians

Depois de uma pequena arrancada, o Timão caiu de rendimento nos últimos jogos e chega para o clássico com duas derrotas, por 2 a 1 contra o RB Bragantino e 1 a 0 para o Ceará. Com isso, depois de encaixar três vitórias seguidas e subir na tabela, o Corinthians caiu para a 13º posição, com 42 pontos, e precisa de uma vitória para voltar a sonhar com uma vaga na Libertadores. Atualmente, a equipe está a 11 pontos do G5 e a nove do G7

Memphis é uma das dúvidas do Timão. Ele fez dois jogos pela seleção holandesa nas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2026, o segundo deles na última segunda-feira. Assim, ele passará por uma reavaliação, junto com Hugo Souza e Maycon que se recuperam de lesão, para saber se terão condições de jogar o clássico. Contudo, dois desfalques são certos. O volante Raniele trata uma lesão no músculo adutor da perna direita, enquanto Rodrigo Garro cumpre suspensão devido ao terceiro cartão amarelo. Por outro lado, o Alvinegro conta com os retornos dos meias André Carrillo, Charles e José Martínez, além do volante André e do atacante Vitinho, que voltaram a ficar à disposição após lesões.

Como chega o São Paulo

Do outro lado, o Tricolor também tropeçou em seus últimos compromissos. A equipe comandada por Hernán Crespo, que venceu Bahia e Vasco, por 2 a 0, em sequência, vem de uma derrota por 1 a 0 para o Bragantino e um empate em 2 a 2 com o Flamengo. Sendo assim, o São Paulo também se viu estagnado no meio da tabela e atualmente tem 45 pontos, na nona colocação. Apesar disso, está a seis pontos do G7 e a oito do G5.

Além de Enzo Díaz, que passou recentemente por uma cirurgia para correção de uma hérnia inguinal, o Tricolor não contará com Arboleda, com lesão muscular na coxa esquerda. Com dores no joelho direito, Lucas Moura passará por avaliação e dificilmente terá condições de jogo. A boa notícia fica por conta de Pablo Maia, que está recuperado da lesão tendínea no pé direito e será reforço no Majestoso. Além disso, existe a dúvida se Bobadilla, Tapia e Ferraresi terão condições de atuar, após defenderem suas seleções na Data-Fifa. Assim, o técnico Hernán Crespo deve ter muitos jogadores das categorias de base no banco de reservas.