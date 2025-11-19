Andreas Pereira diz que Palmeiras precisa vencer para pressionar Flamengo, que joga mais tarde

Verdão recebe o Vitória nesta quarta (19), às 19h30, no Allianz Parque, enquanto Rubro-Negro tem o clássico contra o Fluminense às 21h30, no Rio

O meia Andreas Pereira afirmou, nesta terça-feira (18), que o Palmeiras precisa vencer a qualquer para pressionar o Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro. Isso porque o time alviverde recebe o Vitória nesta quarta (19), às 19h30, no Allianz Parque, buscando se recuperar na reta final da competição de pontos corridos. Já o Rubro-Negro entra em campo só mais tarde: às 21h30, joga o clássico contra o Fluminense, no Maracanã. Confira o vídeo!