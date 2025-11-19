Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Andreas Pereira diz que Palmeiras precisa vencer para pressionar Flamengo, que joga mais tarde

Verdão recebe o Vitória nesta quarta (19), às 19h30, no Allianz Parque, enquanto Rubro-Negro tem o clássico contra o Fluminense às 21h30, no Rio
O meia Andreas Pereira afirmou, nesta terça-feira (18), que o Palmeiras precisa vencer a qualquer para pressionar o Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro. Isso porque o time alviverde recebe o Vitória nesta quarta (19), às 19h30, no Allianz Parque, buscando se recuperar na reta final da competição de pontos corridos. Já o Rubro-Negro entra em campo só mais tarde: às 21h30, joga o clássico contra o Fluminense, no Maracanã. Confira o vídeo!

