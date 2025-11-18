Panamá x El Salvador: Onde assistir, escalações e arbitragem

O Panamá busca conquistar, pela segunda vez em sua história, a vaga à Copa. Mas não depende apenas dele. Os salvadorenhos já estão eliminados / Crédito: Jogada 10

Nesta terça-feira, 18/11, às 22h (de Brasília), o Grupo A das Eliminatórias da Concacaf vive a sua última rodada. E duas seleções estão na briga pela vaga direta à Copa do Mundo: Suriname e El Salvador. Ambos estão com 9 pontos. Mas os surinameses estão em primeiro. Afinal, o seu saldo é de cinco gols. Mas jogam fora de casa com a Guatemala, rival que não venceu em casa no turno, 1 a 1. Já El Salvador, em segundo com saldo de dois gols, enfrenta o lanterna El Salvador em casa, e no turno, em San Salvador, venceu o jogo por 1 a 0. Na teoria tem jogo mais fácil. O Panamá vem de vitória fora de casa por 3 a 2 sobre a Guatemala e está animado para um bom resultado em casa, no estádio Rommel Fernández, já que El Salvador é a seleção mais fraca e somou apenas três pontos em cinco rodadas.

Regulamento A Concacaf já tem três classificados para a Copa, que são os países-sede da próxima competição: Canadá, Estados Unidos e México. Nas Eliminatórias, há três vagas diretas, para os campeões de cada um dos três grupos. No momento, são eles: Suriname (Grupo A, 9 pontos); Curaçao (Grupo B, 11 pontos) e Haiti (Grupo C, 8 pontos). Os dois melhores segundos colocados vão para a repescagem intercontinental, que ocorrerá em março. No momento, estas são as classificações: Jamaica (10 pontos, Grupo B), Panamá (9 pontos, Grupo A) e Haiti (8 pontos, Grupo C — terceiro segundo, mas apenas dois avançam). Ou seja, se o Panamá vencer El Salvador, na pior das hipóteses fica com uma das duas vagas à repescagem. Onde assistir O Canal Goat transmite a partir das 22h (de Brasília) Como chega o Panamá “Melhoramos muito. Começamos com o pé direito. Os treinos têm sido muito bons, e essa é a mentalidade certa”, ressaltou o treinador, enfatizando que o plano não mudará apesar dos desfalques que surgiram ao longo do caminho.

“Vamos manter a mesma abordagem. Não vamos mudá-la”, afirmou. Ele não crê que a Guatemala vá entrar desligada em campo diante do Suriname. “Não tenho dúvidas de que o técnico Tena não colocará sua imagem em risco”, disse ele.