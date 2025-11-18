Neymar deve ser titular do Santos diante do Mirassol; veja a provável escalação

Com pouco tempo para treinos e consequentes ajustes no time, Vojvoda deve manter base titular que venceu o Palmeiras

Assim, esta será a terceira partida consecutiva do camisa 10 iniciando em campo: ele já atuou desde o início contra Flamengo e Palmeiras. Totalmente recuperado da lesão, o atacante busca sequência para retomar ritmo físico, ajudar o Peixe na luta contra o rebaixamento e aumentar suas chances de retorno à Seleção Brasileira.

Neymar deve ser titular do Santos de novo nesta quarta-feira (19), diante do Mirassol, às 21h30 (de Brasília), em pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro . Além do craque, o técnico Juan Pablo Vojvoda deve manter a base da equipe que venceu o Palmeiras por 1 a 0 no último sábado (15).

Único treino serviu para definir time titular

A atividade desta terça-feira (18) foi a única de Vojvoda com o grupo completo antes do jogo diante do Mirassol. Isso porque a reapresentação teve apenas um trabalho regenerativo para os titulares. Dessa forma, o técnico não deve promover mudanças significativas no time. Assim, além de Neymar, Zé Ivaldo deve ganhar sequência como titular do Santos, enquanto Luan Peres, recém-relacionado, tende a começar no banco.

A provável escalação do Santos para a partida tem: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonís Frías, Zé Ivaldo e Souza; Willian Arão, Zé Rafael e João Schmidt; Guilherme, Neymar e Barreal.

O Peixe chega à rodada fora da zona de rebaixamento, com 36 pontos, mas sob pressão, já que tem apenas um ponto de vantagem para o Vitória, primeiro time do Z4.

