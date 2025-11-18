Guatemala x Suriname: onde assistir, escalações e arbitragem

Vitória fora de casa pode valer aos surinameses a vaga para jogar pela primeira vez uma Copa do Mundo / Crédito: Jogada 10

O Grupo A das Eliminatórias da Concacaf tem, nesta terça-feira, 18/11, às 22h (de Brasília), a sua última rodada. E duas seleções estão na briga pela vaga direta à Copa do Mundo: Suriname e El Salvador. Ambos estão com 9 pontos, e há pontos favoráveis e desfavoráveis para essas seleções. Os surinameses estão em primeiro, pois o seu saldo é de cinco gols. Mas terão de jogar fora de casa com a Guatemala, rival que não venceu no turno — 1 a 1. Já El Salvador, com saldo de dois gols, enfrenta o lanterna Belize em casa e, no turno, em San Salvador, venceu por 1 a 0. Na teoria, tem o jogo mais fácil. O Suriname vem de vitória por 4 a 0 sobre El Salvador na rodada passada e sabe que tem de vencer, pois nada indica que os panamenhos não vão bater os salvadorenhos. Assim, o jogo no Estádio Manuel Carrera, o “El Trébol”, na Cidade da Guatemala, deve ser dramático para os visitantes.

Vale citar que o Suriname fica na América do Sul, mas que, por motivos logísticos, históricos e culturais, é bem mais ligado às seleções da Concacaf e não da Conmebol. Por isso joga a eliminatória da América do Norte, Central e Caribe. A Guatemala, com cinco pontos, perdeu a chance de ao menos tentar uma vaga na repescagem ao perder na rodada passada por 3 2 para os panamenhos. Regulamento A Concacaf já tem três classificados para a Copa, que são os países-sede da próxima competição: Canadá, Estados Unidos e México. Nas Eliminatórias, há três vagas diretas, para os campeões de cada um dos três grupos. No momento, são eles: Suriname (Grupo A, 9 pontos); Curaçao (Grupo B, 11 pontos); e Honduras (Grupo C, 8 pontos). Os dois melhores segundos colocados vão para a repescagem intercontinental, que ocorrerá em março. No momento, estas são as classificações: Jamaica (10 pontos, Grupo B); Panamá (9 pontos, Grupo A); e Haiti (8 pontos, Grupo C — terceiro segundo, mas apenas dois avançam). Ou seja, se o Panamá vencer El Salvador, na pior das hipóteses, fica com uma das duas vagas na repescagem. Onde assistir O Canal Goat transmite a partir das 22h (de Brasília).

Como chega a Guatemala O treinador Fernando Tenam disse que, apesar de não ter mais chance de classificação — isso depois de uma derrota em casa para o Panamá na rodada passada —, o torcedor pode esperar muita luta e garra de seu time, que terá a base repetida. “Temos que entrar em campo e vencer a partida. Faremos poucas mudanças na escalação e espero dar uma alegria ao nosso torcedor. Estou, assim como ele, decepcionado. Foi muito dolorosa a nossa derrota para o Panamá, que nos eliminou.” Há apenas uma dúvida: Muñoz, que entrou e marcou na derrota para o Panamá, pode ganhar uma vaga no meio de campo.

Como chega o Suriname O técnico Stanley Menzo não tem problemas para escalar sua força máxima. Inclusive, o zagueiro e capitão Saquille Piñas está apto para a partida. Motivação não falta, embora todos saibam que o jogo será duríssimo, pois o rival é qualificado e está “mordido” pela eliminação na rodada passada. “Estamos a um jogo de uma classificação imediata para a Copa do Mundo. Se o Suriname se classificar para a Copa do Mundo, isso significa que mais de 99% do nosso plano estratégico para 2026 foi alcançado.” Vale lembrar que pessoas nascidas no Suriname podem jogar pela Holanda. O Suriname é independente da Holanda desde 1975, mas nascidos depois desta data podem optar pela cidadania holandesa como filhos ou netos de holandeses. Vários astros holandeses, como Seedorf, Hasselbaink e Aron Winter, são naturais do Suriname. Isso significa que a seleção local normalmente é formada a partir de jogadores de segunda linha.