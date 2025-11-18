Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Botafogo x Sport, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h

Botafogo x Sport, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h

No Nilton Santos, Glorioso e Leão se enfrentam pela rodada 34 desta edição do Campeonato Brasileiro
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Invicto há cinco jogos, o Botafogo, sexto colocado, recebe o lanterna Sport. A bola rola nesta terça-feira, às 20h30 (horário de Brasília), pela 34ª rodada desta edição do Campeonato Brasileiro. O Glorioso soma 52 pontos. Estaria na fase eliminatória da Libertadores se o BR-25 terminasse hoje. Já o Leão da Praça da Bandeira soma apenas 17.

A Voz do Esporte já se movimenta nos bastidores para iniciar, ao vivo, a transmissão, a partir de 19h. Ricardo Froede assume as rédeas da narração. João Miguel Lotufo está confirmado nos comentários, assim como o intrépido Will Ferreira nas reportagens.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

botafogo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar