Botafogo x Sport, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h

Invicto há cinco jogos, o Botafogo, sexto colocado, recebe o lanterna Sport. A bola rola nesta terça-feira, às 20h30 (horário de Brasília), pela 34ª rodada desta edição do Campeonato Brasileiro. O Glorioso soma 52 pontos. Estaria na fase eliminatória da Libertadores se o BR-25 terminasse hoje. Já o Leão da Praça da Bandeira soma apenas 17.

A Voz do Esporte já se movimenta nos bastidores para iniciar, ao vivo, a transmissão, a partir de 19h. Ricardo Froede assume as rédeas da narração. João Miguel Lotufo está confirmado nos comentários, assim como o intrépido Will Ferreira nas reportagens.