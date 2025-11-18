Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Após dois meses, Montoro volta a ser relacionado no Botafogo

Recuperado de uma contusão, Monstrinho está de volta ao Glorioso. Mas Davide Ancelotti terá desfalques
Horas antes do encontro com o lanterna Sport, o Botafogo divulgou a lista de relacionados para o embate desta terça-feira (18), às 20h30, no Estádio Nilton Santos. E o Fogão tem duas novidades para esta rodada 34 do Campeonato Brasileiro de 2025: os meias Montoro e Barrera, recuperados de lesões, estão, enfim, de volta!

O primeiro não era relacionado há dois meses. A última vez foi no dia 20 de setembro, na vitória do Botafogo sobre o Mineiro por 1 a 0, no Colosso do Subúrbio, também pelo Brasileirão. Na ocasião, o Monstrinho brindou Santi com uma assistência no gol da vitória.

Em seguida, suspenso, Montoro não enfrentou o Grêmio e saiu para servir a Argentina no Mundial Sub-20 do Chile. No país andino, o meia fraturou a clavícula direita e teve que passar por cirurgia.

O camisa 8 é autor de três gols pelo Glorioso e uma das figuras do time do técnico Davide Ancelotti no segundo semestre de 2025.

Já Barrera lesionou a coxa esquerda. Ao contrário de Montoro, porém, não precisou de intervenção. O jovem colombiano tem pouca minutagem desde que chegou ao Botafogo, em julho deste ano.

O atleta cafeiteiro, aliás, não figura entre os relacionados há três meses. A última vez foi a derrota para o Palmeiras por 1 a 0, no Niltão, em 18 de agosto.

Em contrapartida, o Botafogo informou que terá duas baixas para o embate contra o Leão da Praça da Bandeira. Os meias Tucu e Santi sentiram dores musculares e estão fora da peleja. Sendo assim, Davide não conseguirá repetir a escalação pela terceira vez consecutiva.

Botafogo

