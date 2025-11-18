Ancelotti explica mudança em pênalti: “Tirar a pressão do Estêvão”

Calo Ancelotti comentou a cobrança de Paquetá após Estêvão marcar, de pênalti, o gol do empate da Seleção Brasileira com a Tunísia / Crédito: Jogada 10

A Seleção Brasileira jogou mal e ficou apenas no empate em 1 a 1 com a Tunísia, nesta terça-feira (18), em amistoso realizado em Lille, na França. O Brasil, no entanto, teve a chance de virar a partida no segundo tempo. Mas Paquetá desperdiçou uma cobrança de pênalti, isolando a bola. O lance, inclusive, chamou a atenção pela escolha do batedor. Afinal, na primeira etapa, o Brasil também teve um pênalti a seu favor e, dessa vez, Estêvão cobrou bom e empatou a partida após a Tunísia sair na frente. O atacante do Chelsea ainda estava em campo quando Paquetá desperdiçou o pênalti.

Após a partida, o técnico Carlo Ancelotti explicou a mudança do cobrador do pênalti. O italiano, inclusive, foi direto na sua resposta. “Paquetá é o cobrador de pênaltis. Quando chegou o segundo pênalti, eu mudei porque pensei que ia tirar um pouco de pressão do Estêvão e o Paquetá geralmente cobra muito bem”, disse Ancelotti. Ancelotti ressalta dificuldade contra Tunísia Para Ancelotti, o empate nesta terça-feira passou pela boa postura defensiva do time da Tunísia. Ao analisar a partida, o técnico da Seleção ressaltou que o estilo de jogo dos tunisianos deixou poucos espaços para o sistema ofensivo do Brasil. “Tivemos um jogo muito mais difícil contra a Tunísia. Tínhamos falado que a Tunísia tem características diferentes, defende com um bloco muito baixo e pela nossa característica, dos jogadores que temos na frente, é mais complicado abrir essas defesas. Começamos o jogo mal, aos poucos reagimos, poderíamos ganhar e no segundo tempo, diante das dificuldades de poucos espaços, fizemos a partida que deveríamos fazer”, disse Ancelotti.