Ancelotti explica mudança em pênalti: “Tirar a pressão do Estêvão”Calo Ancelotti comentou a cobrança de Paquetá após Estêvão marcar, de pênalti, o gol do empate da Seleção Brasileira com a Tunísia
A Seleção Brasileira jogou mal e ficou apenas no empate em 1 a 1 com a Tunísia, nesta terça-feira (18), em amistoso realizado em Lille, na França. O Brasil, no entanto, teve a chance de virar a partida no segundo tempo. Mas Paquetá desperdiçou uma cobrança de pênalti, isolando a bola.
O lance, inclusive, chamou a atenção pela escolha do batedor. Afinal, na primeira etapa, o Brasil também teve um pênalti a seu favor e, dessa vez, Estêvão cobrou bom e empatou a partida após a Tunísia sair na frente. O atacante do Chelsea ainda estava em campo quando Paquetá desperdiçou o pênalti.
Após a partida, o técnico Carlo Ancelotti explicou a mudança do cobrador do pênalti. O italiano, inclusive, foi direto na sua resposta.
“Paquetá é o cobrador de pênaltis. Quando chegou o segundo pênalti, eu mudei porque pensei que ia tirar um pouco de pressão do Estêvão e o Paquetá geralmente cobra muito bem”, disse Ancelotti.
Ancelotti ressalta dificuldade contra Tunísia
Para Ancelotti, o empate nesta terça-feira passou pela boa postura defensiva do time da Tunísia. Ao analisar a partida, o técnico da Seleção ressaltou que o estilo de jogo dos tunisianos deixou poucos espaços para o sistema ofensivo do Brasil.
“Tivemos um jogo muito mais difícil contra a Tunísia. Tínhamos falado que a Tunísia tem características diferentes, defende com um bloco muito baixo e pela nossa característica, dos jogadores que temos na frente, é mais complicado abrir essas defesas. Começamos o jogo mal, aos poucos reagimos, poderíamos ganhar e no segundo tempo, diante das dificuldades de poucos espaços, fizemos a partida que deveríamos fazer”, disse Ancelotti.
O empate com a Tunísia foi o último jogo da Seleção Brasileira em 2025. Sob o comando de Carlo Ancelotti, que assumiu o time em junho, foram oito partidas, com quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. Agora, o Brasil só volta a campo em março, em amistosos contra a França e a Croácia, nos Estados Unidos, na última Data Fifa antes da Copa do Mundo de 2026.