Vojvoda mantém 100% em clássicos e faz Santos voltar a ser temido na Vila

Treinador soma três vitórias em confrontos contra Corinthians, São Paulo e Palmeiras e volta a fazer estádio virar alçapão para os rivais

Desde que assumiu o comando do Peixe, Vojvoda tem apenas três vitória. Todas justamente contra rivais paulistas: Corinthians, São Paulo e Palmeiras. Os dois últimos, é verdade, entraram em campo bastante modificados, com ausências importantes entre os titulares, mas o rendimento santista nos clássicos tem sido consistentemente superior ao apresentado contra os demais adversários. Após o jogo, o técnico avaliou a postura da equipe

O Santos voltou a respirar no Campeonato Brasileiro com a vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, no último sábado (15/11), na Vila Belmiro. O resultado não apenas encerrou uma sequência de cinco jogos sem vencer, como também reforçou um dado curioso da passagem de Juan Pablo Vojvoda pelo clube. Afinal, o treinador argentino segue perfeito em clássicos dentro de casa.

“Não sei se é casualidade nos clássicos, mas eu acho que, nas três partidas que vencemos aqui, entramos com uma atitude, uma concentração muito alta, criando opções de gol, sofrendo também. Há que saber sofrer no futebol. Nossa tarefa vai ser repetir nossa concentração, nosso foco, nosso equilíbrio e saber que estamos lutando por um objetivo importante neste clube. É mais espírito, atitude, raça”, analisou Vojvoda.

“Contra os demais times, são particularidades. Fizemos um bom jogo com Bragantino, mas não conseguimos os 3 pontos. O time joga bem, mas não conseguimos pontos. Eu quero ganhar. Hoje sentimos isso. Há que jogar bem e ganhar. Isso vai trazer outro tipo de motivação que vai ajudar a melhorar o nosso jogo também”, completou.

Balanço, tabela e próximo compromisso do Santos

Com o triunfo sobre o Palmeiras, o Santos chega a 36 pontos, deixa a zona do rebaixamento e tenta embalar na reta final do campeonato. O retrospecto sob o comando de Vojvoda agora é de três vitórias, seis empates e quatro derrotas, uma delas justamente para o Palmeiras, por 2 a 0, no Allianz Parque, uma semana antes do clássico na Vila.

O Peixe volta a campo nesta quarta-feira (19/11), às 21h30, para enfrentar o Mirassol, novamente na Vila Belmiro, em duelo válido pela 34ª rodada do Brasileirão.