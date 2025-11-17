Haiti x Nicarágua: onde assistir, escalações e arbitragem

Haiti x Nicarágua: onde assistir, escalações e arbitragemGrenadiers podem voltar à Copa do Mundo depois de 52 anos, enquanto os Albiazules querem estragar a festa de mais uma seleção
O Haiti pode voltar à Copa do Mundo depois de 52 anos. Na noite desta terça-feira (17), os Grenadiers entram em campo em Curaçao, para encarar a Nicarágua, às 22h, horário de Brasília, podendo garantir sua classificação.
Para garantir a vaga, os haitianos precisam fazer a sua parte e ficar de olho no jogo de Honduras. Caso os Catrachos não vençam a Costa Rica, uma vitória basta para o Haiti. Entretanto, se os bicolores também vencerem seu jogo, a disputa vai para o saldo, onde os Granadiers levam desvantagem de dois gols.
Onde assistir
A partida terá transmissão para o Brasil através do canal do YouTube GOAT.
Como chega o Haiti
Mandante do jogo, mesmo longe do seu país, os Grenadiers querem fazer história neste encerramento de Eliminatórias. Depois de uma vitória dramática contra a Costa Rica, que contou com uma grande atuação do goleiro Johnny Placide, o Haiti pode voltar à Copa do Mundo. Para a partida decisiva, Sebastien Minge não terá nenhum desfalque.
Como chega a Nicarágua
Apesar de eliminada, a Albiazul chega embalada para a partida. Na última rodada, conquistou sua única vitória até aqui nesta fase, justamente contra o Honduras, seleção que estava próxima de classificação para a Copa. Para a partida em Curaçao, Marco Antonio Figueroa deve manter a equipe que surpreendeu na última partida.
HAITI X NICARÁGUA
Eliminatórias da CONCACAF – 3ª fase – Grupo C – 6ª rodada
Data e horário: 18/11/2025 (terça-feira), às 22h (de Brasília)
Local: Estádio Ergilio Hato, Willemstad (CUR)
HAITI: Placide; Lacroix, Delcroix, Adé e Arcus; Pierre, Jean Jacques, Bellegarde, Providence e Casimir; Pierrot. Técnico: Sebastien Mingé.
NICARÁGUA: López; Niño, Cano, Quijano e Velásquez; Arteaga, Coronel, Hernández, Arauz e Barrera; Moreno. Técnico: Marco Antonio Figueroa.
Árbitro: Mario Alberto Escobar Toca (GUA)
Assistentes: Luis Aroldo Ventura Chacón (GUA) e Humbero Noel Panjoj Chitay (GUA)
VAR: Sergio Armando Reyna Möller (GUA)