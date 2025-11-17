Diretor financeiro da SAF do Botafogo mostra nova mansão de John Textor

Dirigente aproveita viagem aos Estados Unidos para visitar nova casa do bilionário norte-americano, proprietário da SAF do Botafogo / Crédito: Jogada 10

Anderson Santos, diretor financeiro da SAF do Botafogo, aproveitou a ida aos Estados Unidos para visitar a nova mansão de John Textor, proprietário da SAF do clube. Assim, o diretor decidiu produzir um vídeo em que mostrou detalhes do novo imóvel de luxo do empresário estadunidense. O principal motivo da viagem do CFO (Chief Financial Officer) do Alvinegro não foi uma visita ao seu chefe e sim participar da “Soccerex”, evento em nível mundial de futebol. A nova moradia de John Textor está situada em West Palm Beach, na Flórida, dentro do território norte-americano. A casa se sobressai pela sua grande extensão e pela exuberância.