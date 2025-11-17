Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Diretor financeiro da SAF do Botafogo mostra nova mansão de John Textor

Dirigente aproveita viagem aos Estados Unidos para visitar nova casa do bilionário norte-americano, proprietário da SAF do Botafogo
Anderson Santos, diretor financeiro da SAF do Botafogo, aproveitou a ida aos Estados Unidos para visitar a nova mansão de John Textor, proprietário da SAF do clube. Assim, o diretor decidiu produzir um vídeo em que mostrou detalhes do novo imóvel de luxo do empresário estadunidense. O principal motivo da viagem do CFO (Chief Financial Officer) do Alvinegro não foi uma visita ao seu chefe e sim participar da “Soccerex”, evento em nível mundial de futebol.

A nova moradia de John Textor está situada em West Palm Beach, na Flórida, dentro do território norte-americano. A casa se sobressai pela sua grande extensão e pela exuberância.

John Textor trava conflito com a Eagle Football

Em meio ao conflito pelas ações do Alvinegro, o último ato impactante de John Textor na Eagle Football, sua empresa, foi retirar alguns acionistas do conselho de administração da companhia. Inclusive, a decisão ocorreu no dia 4 de novembro e entre as saídas algumas foram de importantes integrantes. Jean Pierre Conte e Michele Kang, que ocupava o cargo de presidente do Lyon, são alguns dos casos.

Kang é o principal nome a deixar a empresa. No entanto, ela continua na liderança do Lyon mesmo sem participar da empresa que detém das ações do clube. Além dela, Samuel Oliver Lynn, Alexander Bafer e David Horin saíram do conselho da Eagle.

Tal movimento do bilionário norte-americano foi uma reação depois do conselho e os outros acionistas do grupo lhe tirarem da liderança na administração do Lyon. Os conselheiros e sócios demonstraram insatisfação com a forma de gerir o clube francês e a parte financeira.

Isso porque revelaram indícios de desequilíbrio no quadro econômico e predisposição à crise sem chances de recuperação. Em novo cenário, John Textor sugeriu novos diretores que se encaixem em seu estilo de gestão da Eagle Football.

