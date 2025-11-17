Danilo, do Flamengo, é anunciado como colunista: “Atleta, empreendedor e comunicador”

Zagueiro rubro-negro também se destaca com projetos voltados à saúde mental, sobretudo no esporte, com projeto como o Voz Futura

Hoje no Flamengo , o zagueiro Danilo acrescenta um novo capítulo à própria trajetória extracampo: o de colunista do InfoMoney. O defensor passa a integrar, a partir desta segunda-feira (17), o time de comunicadores do site especializado em mercados, investimentos e negócios do Brasil — parte dos temas que irá abordar nesta nova experiência. Ele também abordará pautas voltadas ao esporte e impactos de boas narrativas.

A chegada do reforço foi anunciada pela repórter Malu Dourado, que o entrevistou recentemente para o InfoMoney e destacou o início desta etapa editorial. Durante o papo, o zagueiro apresentou suas expectativas e definiu a iniciativa como meio de compartilhar aprendizados acumulados ao longo dos anos.

Em sua primeira declaração, Danilo explicou o que pretende oferecer aos leitores e reforçou a relação da nova função com a sua vivência pessoal. “Uma honra, um prazer poder escrever para o InfoMoney. Penso em passar certamente a experiência de vida. Acredito que tudo aquilo que a gente tem como vivência, que é o que prezo na Voz Futura”, e completou:

“Sempre falo sobre contar histórias como se lesse um jornal de dentro para fora. A partir daí, colocar foco e prestar atenção em cada detalhe onde existe resiliência e viradas de chave, que possam servir de aprendizado para quem observar com atenção”, afirmou.