Danilo, do Flamengo, é anunciado como colunista: “Atleta, empreendedor e comunicador”Zagueiro rubro-negro também se destaca com projetos voltados à saúde mental, sobretudo no esporte, com projeto como o Voz Futura
Hoje no Flamengo, o zagueiro Danilo acrescenta um novo capítulo à própria trajetória extracampo: o de colunista do InfoMoney. O defensor passa a integrar, a partir desta segunda-feira (17), o time de comunicadores do site especializado em mercados, investimentos e negócios do Brasil — parte dos temas que irá abordar nesta nova experiência. Ele também abordará pautas voltadas ao esporte e impactos de boas narrativas.
A chegada do reforço foi anunciada pela repórter Malu Dourado, que o entrevistou recentemente para o InfoMoney e destacou o início desta etapa editorial. Durante o papo, o zagueiro apresentou suas expectativas e definiu a iniciativa como meio de compartilhar aprendizados acumulados ao longo dos anos.
Em sua primeira declaração, Danilo explicou o que pretende oferecer aos leitores e reforçou a relação da nova função com a sua vivência pessoal. “Uma honra, um prazer poder escrever para o InfoMoney. Penso em passar certamente a experiência de vida. Acredito que tudo aquilo que a gente tem como vivência, que é o que prezo na Voz Futura”, e completou:
“Sempre falo sobre contar histórias como se lesse um jornal de dentro para fora. A partir daí, colocar foco e prestar atenção em cada detalhe onde existe resiliência e viradas de chave, que possam servir de aprendizado para quem observar com atenção”, afirmou.
Reforço na área
O site também fez seu anúncio oficial nas redes sociais, junto a um texto com destaque para pluralidade de atuações do defensor e sua capacidade de transitar por diferentes áreas. O comunicador ressaltou, por exemplo, sua trajetória em clubes como Juventus — onde foi capitão — e Real Madrid, além de seu papel na Seleção Brasileira.
O InfoMoney enfatizou ainda que nem todos conhecem a faceta paralela do jogador, desenvolvida ao longo dos anos. Nessa jornada fora de campo, ele se consolidou como comunicador, empreendedor e investidor, além de ter aproximado o público de reflexões que ultrapassam o futebol com outros projetos.
De acordo com o portal, leitores terão acesso ao primeiro texto produzido em parceria com a Voz Futura, projeto do jogador, já nesta segunda-feira (17). A plataforma idealizada por Danilo se dedica inteiramente a conteúdos propositivos e servirá de ponte à função colunista, para o aprofundamento de temas que marcaram sua vida e escolhas.
Voz Futura: projeto de Danilo
Como mencionado, o zagueiro fundou o projeto Voz Futura e utiliza a iniciativa para destacar a força de histórias que inspiram e priorizam o cuidado emocional. Ele mantém um discurso ativo sobre a necessidade de atenção à saúde mental dentro do esporte, especialmente no futebol, marcado por pressão constante.
O projeto já apareceu no Globo Esporte e vem ampliando caz ves mais seu espaço no ambiente digital. A plataforma fortalece o trabalho do zagueiro como produtor de conteúdo e porta-voz de temas relacionados ao bem-estar.
