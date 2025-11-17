Botafogo x Sport: onde assistir, escalações e arbitragem

Invicto há cinco jogos, o Botafogo, sexto colocado, recebe o lanterna Sport. A bola rola nesta terça-feira, às 20h30 (horário de Brasília), pela 34ª rodada desta edição do Campeonato Brasileiro. O Glorioso soma 52 pontos. Estaria na fase eliminatória da Libertadores se o BR-25 terminasse hoje. Já o Leão da Praça da Bandeira soma apenas 17.

Como chega o Botafogo?

Com chances elevadas de disputar a Copa Libertadores em 2026, o Botafogo tem a chance de repetir a escalação pela terceira vez consecutiva, algo inédito durante a era Davide Ancelotti. Para melhorar a situação, Barrera e Montoro treinaram com bola recentemente e podem pintar na lista de relacionados do Mais Tradicional. O time alvinegro não tem suspensos. Mas Barboza, Cuiabano e Newton estão pendurados.

No departamento médico, o Botafogo tem Neto (goleiro), Pantaleão (zagueiro), Bastos (zagueiro), Martins (atacante) e Nathan (atacante). O cenário já esteve bem pior. Sorte que Ancelottinho observou, então, que a carga física excessiva dos treinos resultou no aumento de jogadores machucados.

Como chega o Sport?

Rebaixado desde a última rodada do Brasileirão, quando perdeu para o Flamengo por 5 a 1, em casa, o Sport chega ao Colosso do Subúrbio para cumprir tabela. Ou terminar 2025 com a mínima dignidade, disputando os próximos compromissos com seriedade e respeito à instituição.

O técnico Cesar Lucena tem baixas importantes. O zagueiro Menezes e o lateral-direito Matheus Alexandre levaram o cartão vermelho e, assim, não enfrentam o Botafogo. Para a defesa central, o volante Kal pode recuar para exercer a função. As outras opções para a vaga são o português Silva e o garoto Riquelme – este, aliás, a caminho do Botafogo. Na lateral, o treinador deve escalar Aderlan.