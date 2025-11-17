Botafogo x Sport: onde assistir, escalações e arbitragem

Botafogo x Sport: onde assistir, escalações e arbitragemNo Nilton Santos, Glorioso e Leão se enfrentam pela rodada 34 desta edição do Campeonato Brasileiro
Invicto há cinco jogos, o Botafogo, sexto colocado, recebe o lanterna Sport. A bola rola nesta terça-feira, às 20h30 (horário de Brasília), pela 34ª rodada desta edição do Campeonato Brasileiro. O Glorioso soma 52 pontos. Estaria na fase eliminatória da Libertadores se o BR-25 terminasse hoje. Já o Leão da Praça da Bandeira soma apenas 17.
Onde assistir?
O Prime Video (streaming) transmite.
Como chega o Botafogo?
Com chances elevadas de disputar a Copa Libertadores em 2026, o Botafogo tem a chance de repetir a escalação pela terceira vez consecutiva, algo inédito durante a era Davide Ancelotti. Para melhorar a situação, Barrera e Montoro treinaram com bola recentemente e podem pintar na lista de relacionados do Mais Tradicional. O time alvinegro não tem suspensos. Mas Barboza, Cuiabano e Newton estão pendurados.
No departamento médico, o Botafogo tem Neto (goleiro), Pantaleão (zagueiro), Bastos (zagueiro), Martins (atacante) e Nathan (atacante). O cenário já esteve bem pior. Sorte que Ancelottinho observou, então, que a carga física excessiva dos treinos resultou no aumento de jogadores machucados.
Como chega o Sport?
Rebaixado desde a última rodada do Brasileirão, quando perdeu para o Flamengo por 5 a 1, em casa, o Sport chega ao Colosso do Subúrbio para cumprir tabela. Ou terminar 2025 com a mínima dignidade, disputando os próximos compromissos com seriedade e respeito à instituição.
O técnico Cesar Lucena tem baixas importantes. O zagueiro Menezes e o lateral-direito Matheus Alexandre levaram o cartão vermelho e, assim, não enfrentam o Botafogo. Para a defesa central, o volante Kal pode recuar para exercer a função. As outras opções para a vaga são o português Silva e o garoto Riquelme – este, aliás, a caminho do Botafogo. Na lateral, o treinador deve escalar Aderlan.
BOTAFOGO x SPORT
Campeonato Brasileiro – Rodada 34
Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
Data e hora: 18/11/2025, às 20h30 (horário de Brasília)
BOTAFOGO: Linck; Vitinho, Barboza, David Ricardo e Telles; Danilo, Freitas e Tucu; Savarino, Santi e Cabral. Técnico: Davide Ancelotti
SPORT: Gabriel; Aderlan, Thyere, Kal e Cândido; Rivera, Oliveira e Lima; Léo Pereira, Matheusinho e Pablo. Técnico: Cesar Lucena
Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)
Auxiliares: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Daniella Coutinho Pinto (BA)
VAR: Heber Roberto Lopes (SC)
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.