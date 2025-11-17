Botafogo quer zagueiro do Sport no time sub-20

A um passo do Glorioso, Riquelme pode ter o primeiro contato com o clube nesta terça-feira. Entenda!

Para facilitar esta transição, o Botafogo tem o profissional e o sub-20 integrados. As duas categorias treinam uma próxima à outra, no Espaço Lonier, CT do clube.

Encaminhado para ser o novo reforço do Botafogo , Riquelme, do Sport, vai, inicialmente, para o time sub-20 do Glorioso. De acordo com o jornal “O Globo”, a base do Mais Tradicional definirá os próximos passos do zagueiro no clube e quando ele estará à disposição da comissão técnica da equipe principal.

A negociação do Alvinegro com o beque do Leão da Praça da Bandeira está na reta final. A previsão é de o acordo ser sacramentado, aliás, nesta segunda-feira (17). O Botafogo pagará cerca de R$ 7 milhões por 70% dos direitos econômicos do jovem de apenas 18 anos.

Riquelme contra o Botafogo?

Riquelme chegaria ao Botafogo depois da Copa São Paulo de Futebol Júnior, torneio disputado em janeiro de 2026. Mas poderá ter contato com o Glorioso um pouco antes. Afinal, o Sport, já rebaixado para a Segunda Divisão, enfrenta o Glorioso, nesta terça-feira, às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos. Os pernambucanos podem relacioná-lo para o embate.

O Sport não terá o zagueiro Menezes, expulso contra o Flamengo, no último sábado (15), na derrota por 5 a 1, na Arena Pernambuco, em jogo atrasado. Riquelme, então, figura como uma das opções do técnico Cesar Lucena.

O alvo do Fogão tem dois jogos no time profissional do Leão da Praça da Bandeira. Um deles é justamente contra o atual líder do Brasileirão.