Botafogo estuda manter Davide Ancelotti em 2026

Botafogo estuda manter Davide Ancelotti em 2026Treinador italiano pode começar a próxima temporada no comando do Alvinegro
O Botafogo avalia a possibilidade de manter Davide Ancelotti para a próxima temporada. Contratado neste ano, o italiano tem contrato com o Glorioso até o fim de 2026. Apesar de não conseguir colocar o time na briga por títulos, no entanto, o treinador deve permanecer no comando para o ano que vem, segundo informações da “Band”.
Em sua primeira oportunidade como treinador na carreira, Davide Ancelotti oscilou entre bons e maus momentos no comando. Afinal, até aqui, são 28 jogos, 12 vitórias, nove empates e sete derrotas. Porém, não conseguiu disputar o título brasileiro e foi eliminado nas oitavas de final da Libertadores e quartas de final da Copa do Brasil.
Internamente, contudo, o Botafogo acredita na evolução do treinador. Na avaliação, há o entendimento que a reformulação do time com a saída dos principais destaques do ano passado e os problemas de lesões atrapalharam. Na reta final, o Glorioso cresceu de produção após o retorno de alguns lesionados, como Savarino.
Após fracassar nas disputas por título, restou Davide Ancelotti levar o Botafogo à Libertadores. O Glorioso, aliás, está bem perto de confirmar a vaga direta na fase de grupos da competição continental. Afinal, neste momento, é o sexto colocado com 52 pontos e tem 96,3% de chances de classificação, segundo o Departamento de Matemática da UFMG.
