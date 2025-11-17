Botafogo estuda manter Davide Ancelotti em 2026

O Botafogo avalia a possibilidade de manter Davide Ancelotti para a próxima temporada. Contratado neste ano, o italiano tem contrato com o Glorioso até o fim de 2026. Apesar de não conseguir colocar o time na briga por títulos, no entanto, o treinador deve permanecer no comando para o ano que vem, segundo informações da “Band”.

Em sua primeira oportunidade como treinador na carreira, Davide Ancelotti oscilou entre bons e maus momentos no comando. Afinal, até aqui, são 28 jogos, 12 vitórias, nove empates e sete derrotas. Porém, não conseguiu disputar o título brasileiro e foi eliminado nas oitavas de final da Libertadores e quartas de final da Copa do Brasil.