Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Botafogo estuda manter Davide Ancelotti em 2026

Botafogo estuda manter Davide Ancelotti em 2026

Treinador italiano pode começar a próxima temporada no comando do Alvinegro
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Botafogo avalia a possibilidade de manter Davide Ancelotti para a próxima temporada. Contratado neste ano, o italiano tem contrato com o Glorioso até o fim de 2026. Apesar de não conseguir colocar o time na briga por títulos, no entanto, o treinador deve permanecer no comando para o ano que vem, segundo informações da “Band”.

Em sua primeira oportunidade como treinador na carreira, Davide Ancelotti oscilou entre bons e maus momentos no comando. Afinal, até aqui, são 28 jogos, 12 vitórias, nove empates e sete derrotas. Porém, não conseguiu disputar o título brasileiro e foi eliminado nas oitavas de final da Libertadores e quartas de final da Copa do Brasil.

Internamente, contudo, o Botafogo acredita na evolução do treinador. Na avaliação, há o entendimento que a reformulação do time com a saída dos principais destaques do ano passado e os problemas de lesões atrapalharam. Na reta final, o Glorioso cresceu de produção após o retorno de alguns lesionados, como Savarino.

Após fracassar nas disputas por título, restou Davide Ancelotti levar o Botafogo à Libertadores. O Glorioso, aliás, está bem perto de confirmar a vaga direta na fase de grupos da competição continental. Afinal, neste momento, é o sexto colocado com 52 pontos e tem 96,3% de chances de classificação, segundo o Departamento de Matemática da UFMG.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Botafogo botafogo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar