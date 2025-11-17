Bitello relembra negociação frustrada com o Botafogo: “Possivelmente estaria na Seleção”

“Eu via com bons olhos por ser uma oportunidade única de voltar a jogar no meu país. Se eu continuasse jogando o que venho jogando aqui, provavelmente pintaria uma oportunidade na Seleção. Acho que ainda tem alguns espaços na Seleção. Tem muitos jogadores de qualidade mas, como estou aqui, é um pouco mais difícil de chegar. Se estivesse no Botafogo desempenhando um bom futebol, possivelmente estaria na Seleção”, disse ao portal “ge”.

No início da temporada, Bitello, que atualmente defende as cores do Dínamo Moscou, quase acertou com o Botafogo. Na ocasião, a negociação não avançou, entretanto o meia ex-Grêmio, deixou as portas abertas para um possível retorno ao futebol brasileiro.

Vale lembrar que o jogador, de 25 anos, atua no futebol russo desde 2023 quando deixou o Imortal Tricolor. Entre dezembro e janeiro, o Glorioso fez pelo menos quatro propostas pelo meia, que giraram em torno de 18 milhões de euros, o equivalente a R$ 113 milhões na cotação da época.

“Foi entre os clubes. Eles tinham falado algumas coisas sobre números com a gente. Depois aumentaram, forma de pagamento…Foi o que não deu certo. Deu no que deu. Feliz por ter ficado aqui também. Não pode abaixar a cabeça. Tem que continuar treinando, continuar jogando e manter o mesmo ritmo para, quem sabe na próxima, chegar outro time”, afirmou.

“Eu renovei sim (contrato até 2031), mas não afeta não (voltar ao futebol brasileiro). A gente tem conversado com a diretoria aqui, com todos aqui. Eles sabem da minha vontade, o que pretendo da minha carreira. Já deixamos bem claro para eles. Depende não só da gente, mas também do meu futebol”, completou.