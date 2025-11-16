Vojvoda parabeniza elenco do Santos por “foco e equilíbrio” no clássico: “Lutar por cada bola”

“Um dos pontos-chave foi manter o equilíbrio, nossa concentração, mesmo que o Palmeiras tenha alguns desfalques, mas time que está lutando acima, que está acostumado a competir até o final, que converte gols e ganha partidas ao final. É um dos pontos-chave foi manter o equilíbrio e o foco na partida, lutar a cada bola. Depois, enquanto análise da partida, fizemos uma boa primeira parte, uma segunda parte um pouco ainda temos de organizar melhor, foi mais equilibrado. Eles tiveram opções, nós tivemos as nossas. Eles melhoraram a posse de bola, jogaram no campo nosso e no campo do Palmeiras. Continuamos insistindo, entraram bem as substituições que fizemos”, destacou.

“Parabenizar os jogadores, quem entrou, quem foi relacionado e não foi relacionado. Foi uma semana difícil, depois de Palmeiras e Flamengo. Tivemos esse foco e a concentração, que temos daqui até o final. Tem que estar forte nossa cabeça, saber que vai ser difícil e concentrar que temos finais daqui até o fim. Não desviar o foco e continuar com muita atenção”, acrescentou.

Momento do Peixe

Com o resultado, os comandados do técnico Vojvoda somam 36 pontos, um à frente do Vitória, que é o primeiro na zona de rebaixamento. O time, agora, encostou no Internacional, que tem 37 e esquentou a briga contra o rebaixamento nas cinco rodadas finais.