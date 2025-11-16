Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

São Paulo informa alta hospitalar de Oscar após quadro de síncope vasovagal

Clube também atualizou sobre a sequência do tratamento do meio-campista, que ainda define seu futuro no futebol profissional
O meia Oscar deixou o Einstein Hospital Israelita neste domingo (16), cinco dias depois de desmaiar durante exames de rotina no CT do São Paulo e ser internado por causa de uma alteração cardíaca. O jogador chegou a perder a consciência na última terça-feira e, também por esse motivo, ficou sendo monitorado na unidade. 

Oscar realizou uma bateria de exames enquanto esteve na UTI ao longo da semana, desde cateterismo à ressonância, para identificar a origem do mal-estar. Segundo os resultados, o episódio desencadeou a partir de uma síncope vasovagal — condição caracterizada por queda momentânea da pressão arterial e da frequência cardíaca.

O quadro ocorre quando há uma reação acentuada do nervo vago diante de gatilhos específicos, como calor, permanência prolongada em pé ou contato visual com sangue. Antes da internação, o meia apresentava justamente esse comportamento e chegou a desmaiar, após apresentar tonturas, durante um exame cardiológico no SuperCT.

Contexto atual e incerteza de futuro

Para confirmar o diagnóstico, os médicos aplicaram o tilt-test, ou seja, procedimento em que o paciente permanece deitado em uma prancha que muda gradualmente de inclinação. A variação permite avaliar a regulação da pressão e do ritmo cardíaco. No caso do meia, o resultado apontou instabilidade capaz de esclarecer o desmaio registrado na Barra Funda.

Recuperado e clinicamente estável, o meia seguirá uma rotina de repouso nos próximos dias. Ele e a família agora discutem o futuro de Oscar no futebol, se encerrará a carreira ou tentará seguir no profissional. Pessoas próximas ao jogador afirmam que tendência de momento é pela aposentadoria, embora ainda não haja nada oficial. 

O meia participou de apenas 21 jogos do Tricolor na temporada e somou 1.484 minutos em campo. Nesse ínterim, contribuiu com dois gols e cinco assistências aos companheiros.

Nota do São Paulo sobre Oscar

“O meia Oscar recebeu alta do Einstein Hospital Israelita neste domingo (16). O jogador deu entrada no hospital na tarde de terça-feira (11), após apresentar uma intercorrência com alterações cardiológicas durante exames realizados no SuperCT.

Extensa investigação realizada no hospital confirmou que o jogador apresentou um episódio de síncope vasovagal. Estável e clinicamente bem durante todo o período internado, o atleta seguirá agora uma programação médica de repouso pelos próximos dias”.

