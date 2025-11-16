São Paulo informa alta hospitalar de Oscar após quadro de síncope vasovagal

Clube também atualizou sobre a sequência do tratamento do meio-campista, que ainda define seu futuro no futebol profissional

O meia Oscar deixou o Einstein Hospital Israelita neste domingo (16), cinco dias depois de desmaiar durante exames de rotina no CT do São Paulo e ser internado por causa de uma alteração cardíaca . O jogador chegou a perder a consciência na última terça-feira e, também por esse motivo, ficou sendo monitorado na unidade.

Oscar realizou uma bateria de exames enquanto esteve na UTI ao longo da semana, desde cateterismo à ressonância, para identificar a origem do mal-estar. Segundo os resultados, o episódio desencadeou a partir de uma síncope vasovagal — condição caracterizada por queda momentânea da pressão arterial e da frequência cardíaca.

O quadro ocorre quando há uma reação acentuada do nervo vago diante de gatilhos específicos, como calor, permanência prolongada em pé ou contato visual com sangue. Antes da internação, o meia apresentava justamente esse comportamento e chegou a desmaiar, após apresentar tonturas, durante um exame cardiológico no SuperCT.

Contexto atual e incerteza de futuro

Para confirmar o diagnóstico, os médicos aplicaram o tilt-test, ou seja, procedimento em que o paciente permanece deitado em uma prancha que muda gradualmente de inclinação. A variação permite avaliar a regulação da pressão e do ritmo cardíaco. No caso do meia, o resultado apontou instabilidade capaz de esclarecer o desmaio registrado na Barra Funda.