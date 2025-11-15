Santos vence com gol nos acréscimos, deixa o Z4 e tira o Palmeiras da liderança; Flamengo agradece

Santos vence com gol nos acréscimos, deixa o Z4 e tira o Palmeiras da liderança; Flamengo agradeceRollheiser garante o 1 a 0 para o Peixe na Vila Belmiro; Verdão estaciona nos 69 somados e perde a ponta do Brasileirão
Só a vitória interessava para Santos e Palmeiras na Vila Belmiro alcançarem seus objetivos na noite deste sábado (15). No fim, melhor para os donos da casa, que venceram por 1 a 0 graças ao gol de Rollheiser aos 45 minutos do segundo tempo em jogo atrasado da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Desse modo, o Verdão vê o Flamengo assumir a liderança da competição.
Com o resultado, os comandados de Juan Vojvoda chegam a 36 pontos e deixam a zona de rebaixamento. Tem dois a mais que o Vitória, o primeiro time dentro do Z4. Já a equipe de Abel Ferreira aparece com 69 pontos, agora dois a menos que o Flamengo, que venceu o Sport também neste sábado e chegou a 71 somados com os mesmos 33 jogos do Alviverde.
Primeiro tempo
O Santos teve a posse de bola e dominou as ações diante de um Palmeiras que se limitou a fechar os espaços à espera de contragolpes. Neymar se posicionou próximo à área alviverde e participou de boas chegadas. Com vários desfalques no setor ofensivo, o Palmeiras encontrou dificuldades para construir jogadas e tentou explorar o contra-ataque, sem grande sucesso. Maurício aproveitou uma falha de Zé Ivaldo e arriscou de fora da área, exigindo boa defesa de Brazão. O goleiro do Verdão também trabalhou bem, impedindo, inclusive, o gol de Barreal com uma defesa precisa usando a perna esquerda. Nos instantes finais, os donos da casa tiveram boa chance após cobrança de escanteio em que Zé Rafael desviou na primeira trave e Khellven apareceu para salvar em cima da linha.
Segundo tempo
O Palmeiras mudou a postura no segundo tempo com a entrada de Flaco López. A equipe tornou-se muito mais perigosa ao criar boas chances de gol. Mas faltou capricho na conclusão das jogadas. A tensão permaneceu até os minutos finais. Até que Rollheiser entrou aos 41 minutos para mudar o destino da partida: com apenas quatro m9nutos em campo, o atacante argentino encheu o pé detnro da área para anotar o gol da vitória santista.
SANTOS 1×0 PALMEIRAS
Campeonato Brasileiro – 13ª rodada
Data e horário: 15/11/2025 (sábado), às 21h (de Brasília)
Local: Vila Belmiro, Santos (SP)
Público: 14.651 presentes
Gol: Rollheiser, 45’/2ºT (1-0)
SANTOS: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Zé Ivaldo, Adonis Frías e Souza (Escobar, 41’/2ºT); João Schmidt, Willian Arão (Victor Hugo, 15’/2ºT), Zé Rafael (Rollheiser, 41’/2ºT); Barreal (Robinho Jr., 10’/2ºT); Neymar e Guilherme (Lautaro Díaz). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.
PALMEIRAS: Carlos Miguel; Murilo, Bruno Fuchs e Micael; Khellven (Giay, 34’/2ºT), Aníbal Moreno, Raphael Veiga, Maurício (Larson, 39’/2ºT), Felipe Anderson (Luighi, xx’/2ºT) e Jefté; Bruno Rodrigues (Flaco López, xx’/2ºT). Técnico: Abel Ferreira.
Árbitro: Raphael Claus (SP)
Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)
VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)
Cartões Amarelos: Zé Rafael (SAN); Aníbal Moreno (PAL)
Cartões Vermelhos: –