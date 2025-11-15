Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Remo x Avaí, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 15h

Remo x Avaí, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 15h

Não deixe se conferir a cobertura especial para este jogo que é decisivo para o Remo, na Série B do Brasileiro
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Avaí e Remo fazem um dos jogos mais importantes da rodada do Brasileirão. A partida é válida pela penúltima rodada da competição. O Avaí, com 32 pontos, já não tem mais chance de acesso. Já o Remo, com 59 pontos, está no G-4 e pode até garantir o acesso antecipado em caso de vitória combinada com outros resultados favoráveis.

O jogo terá cobertura da Voz do Esporte, que inicia a transmissão às 15h (de Brasília). Com a bola rolando, Filippo Souza estará na narração.

A cobertura também contará com comentários de Eduardo Goménez e reportagens de David Silva. Clique na arte acima e acompanhe este duelo que vale muito na penúltima rodada do Brasileirão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar