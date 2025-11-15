Remo x Avaí, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 15h

Não deixe se conferir a cobertura especial para este jogo que é decisivo para o Remo, na Série B do Brasileiro

Avaí e Remo fazem um dos jogos mais importantes da rodada do Brasileirão. A partida é válida pela penúltima rodada da competição. O Avaí, com 32 pontos, já não tem mais chance de acesso. Já o Remo, com 59 pontos, está no G-4 e pode até garantir o acesso antecipado em caso de vitória combinada com outros resultados favoráveis.

O jogo terá cobertura da Voz do Esporte, que inicia a transmissão às 15h (de Brasília). Com a bola rolando, Filippo Souza estará na narração.