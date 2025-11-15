Portugal x Armênia: onde assistir, escalações e arbitragem

Sem Cristiano Ronaldo, seleção portuguesa pode carimbar o passaporte para a Copa do Mundo 2026 / Crédito: Jogada 10

Portugal e Armênia se enfrentam neste domingo (16), às 11h (de Brasília), no Estádio do Dragão, em Porto, pela 10ª rodada do Grupo F das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2026. Somente os líderes de cada chave avançam direto ao Mundial, enquanto os segundos colocados disputam a repescagem. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na sportv (TV fechada) e Globoplay (streaming).

A seleção portuguesa lidera o Grupo F com 10 pontos e deixou escapar a vaga antecipada na Copa com a derrota por 2 a 0 para a Irlanda, em Dublin, que teve Cristiano Ronaldo expulso com cartão vermelho direto após agredir um adversário com uma cotovelada. Contudo, uma vitória em casa neste domingo garante a classificação direta na Copa do Mundo. Para isso, a seleção portuguesa não poderá contar com CR7, que vai cumprir suspensão e será o único desfalque para o jogo deste domingo. Assim, Gonçalo Ramos deve ser o titular no ataque. A única chance dos portugueses ficarem sem a vaga direta na Copa seria em caso de derrota para a Armênia e vitória da Hungria ou Irlanda, que ainda precisariam tirar uma diferença de gols no saldo.