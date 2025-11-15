Portugal x Armênia: onde assistir, escalações e arbitragem

Portugal x Armênia: onde assistir, escalações e arbitragemSem Cristiano Ronaldo, seleção portuguesa pode carimbar o passaporte para a Copa do Mundo 2026
Portugal e Armênia se enfrentam neste domingo (16), às 11h (de Brasília), no Estádio do Dragão, em Porto, pela 10ª rodada do Grupo F das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2026. Somente os líderes de cada chave avançam direto ao Mundial, enquanto os segundos colocados disputam a repescagem.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo na sportv (TV fechada) e Globoplay (streaming).
Como chega Portugal
A seleção portuguesa lidera o Grupo F com 10 pontos e deixou escapar a vaga antecipada na Copa com a derrota por 2 a 0 para a Irlanda, em Dublin, que teve Cristiano Ronaldo expulso com cartão vermelho direto após agredir um adversário com uma cotovelada.
Contudo, uma vitória em casa neste domingo garante a classificação direta na Copa do Mundo. Para isso, a seleção portuguesa não poderá contar com CR7, que vai cumprir suspensão e será o único desfalque para o jogo deste domingo. Assim, Gonçalo Ramos deve ser o titular no ataque.
A única chance dos portugueses ficarem sem a vaga direta na Copa seria em caso de derrota para a Armênia e vitória da Hungria ou Irlanda, que ainda precisariam tirar uma diferença de gols no saldo.
Como chega a Armênia
Por outro lado, a já eliminada Armênia somente cumpre tabela nesta rodada derradeira das Eliminatórias Europeias. A seleção é a lanterna do Grupo F, com três pontos e conquistou somente uma vitória em cinco jogos na competição.
PORTUGAL X ARMÊNIA
10ª rodada do Grupo F das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2026
Data e horário: domingo, 16/11/2025, às 11h (de Brasília).
Local: Estádio do Dragão, em Porto.
PORTUGAL: Diogo Costa; João Cancelo, Gonçalo Inácio, Rúben Dias e Dalot; Rúben Neves, Vitinha e João Neves; Bernardo Silva, Gonçalo Ramos e João Félix. Técnico: Roberto Martínez.
ARMÊNIA: Avagyan; Piloyan, Muradyan, Mkrtchyan e Tiknizyan; Hovhannisyan, Muradyan e Spertsyan; Sevikyan, Grant-Leon Ranos e Shaghoyan. Técnico: Yegishe Melikyan.
Árbitro: Irfan Peljto (Bósnia).
Auxiliares: Senad Ibrišimbegović (Bósnia) e Davor Beljo (Bósnia).
VAR: Gianluca Aureliano (Itália).