Botafogo provoca Flamengo no aniversário: “Seis gols de presente”

No aniversário de 77 anos do Rubro-Negro, Glorioso goleou por 6 a 0 com show de Jairzinho

No dia do aniversário de 130 anos do Flamengo, o Botafogo aproveitou para provocar o rival. Assim, o Glorioso relembrou a goleada de 6 a 0 sobre o Rubro-Negro, em clássico disputado no dia 15 de novembro de 1972, quando o rival celebrava 77 anos. Na época, Jairzinho (3), ‘El Lobo’ Fischer (2) e Ferretti marcaram os gols da vitória histórica.

“No dia do aniversário de 77 anos do rival, o Fogão aplicou uma goleada histórica no Maracanã, vencendo o clássico por 6×0! Os gols do Glorioso foram marcados por Ferretti, dois de ‘El Lobo’ Fischer e um hat-trick do nosso Furacão Jairzinho”, publicou o Botafogo.