Bélgica empata com Cazaquistão e adia vaga na Copa de 2026

Bélgica empata com Cazaquistão e adia vaga na Copa de 2026Time belga sai atrás no placar e precisa buscar empate fora de casa
Com um a mais, a Bélgica não conseguiu carimbar o passaporte para a Copa do Mundo de 2026. Afinal, os belgas empataram com o Cazaquistão por 1 a 1, neste sábado (15), fora de casa, e não confirmou a classificação antecipada para o Mundial. O time cazaque saiu na frente do placar com Satpayev, mas a equipe belga buscou a igualdade com Vanaken na etapa final.
Com o empate, a Bélgica chegou aos 15 pontos e segue na liderança do Grupo J. Já o Cazaquistão, por sua vez, não tem mais chances de classificação para a Copa do Mundo de 2026 e ocupa a quarta colocação da chave, com oito pontos. Os belgas voltam a campo contra o lanterna Liechtenstein, terça-feira (18), às 16h45 (de Brasília), em casa, precisando da vitória para carimbar o passaporte.
Durante todo o jogo, a Bélgica teve mais volume, mas por muitas vezes pecou no último terço do campo. Afinal, das 16 finalizações, metade delas foram na direção do gol, mas a maioria de fácil defesa para o goleiro cazaque. Por outro lado, o Cazaquistão explorou bem os contra-ataques. Assim, chegou ao gol com Satpayev, logo aos nove minutos.
Em desvantagem no placar, a Bélgica correu atrás do resultado durante todo o jogo. Assim, teve mais de 65% de posse de bola. A pressão deu resultado na etapa final, quando Vanaken empatou o jogo aos três minutos. Os belgas ficaram com um a mais nos últimos dez minutos, mas não conseguiram alcançar o gol que garantiria a vaga na Copa do Mundo de 2026.
