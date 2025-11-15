Bélgica empata com Cazaquistão e adia vaga na Copa de 2026

Com um a mais, a Bélgica não conseguiu carimbar o passaporte para a Copa do Mundo de 2026. Afinal, os belgas empataram com o Cazaquistão por 1 a 1, neste sábado (15), fora de casa, e não confirmou a classificação antecipada para o Mundial. O time cazaque saiu na frente do placar com Satpayev, mas a equipe belga buscou a igualdade com Vanaken na etapa final.

Com o empate, a Bélgica chegou aos 15 pontos e segue na liderança do Grupo J. Já o Cazaquistão, por sua vez, não tem mais chances de classificação para a Copa do Mundo de 2026 e ocupa a quarta colocação da chave, com oito pontos. Os belgas voltam a campo contra o lanterna Liechtenstein, terça-feira (18), às 16h45 (de Brasília), em casa, precisando da vitória para carimbar o passaporte.