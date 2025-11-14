Volta Redonda x Chapecoense: onde assistir, escalações e arbitragem

Já rebaixado, Voltaço recebe a Chape, que luta pelo acesso para a Série A do Brasileirão

Em situações distintas, Volta Redonda e Chapecoense se enfrentam neste sábado (15), às 16h30 (de Brasília), no Raulino de Oliveira, pela 37ª rodada da Série B do Brasileirão. Afinal, o time carioca já está rebaixado, enquanto os catarinenses disputam o acesso e sonham em retornar para a elite do futebol nacional.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Disney+.

Como chega o Volta Redonda

Rebaixado para a terceira divisão, o Volta Redonda já iniciou o planejamento para a próxima temporada. Dessa forma, o clube carioca já antecipou as saídas de alguns jogadores, como o goleiro Jean Drosny e o lateral-esquerdo Sanchez. Além disso, outra novidade será Neto Colucci, que comandará o time depois da saída de Rogério Corrêa após quase dois anos no comando.

Como chega a Chapecoense

Na disputa pelo acesso, a Chapecoense sabe que não pode vacilar diante do Volta Redonda. Dessa forma, o técnico Gilmar Dal Pozzo vai manter a base dos últimos jogos, mas deve realizar pelo menos uma mudança entre os titulares. Afinal, o atacante Neto Pessoa recebeu o terceiro cartão amarelo e dá lugar para Perotti. Além disso, o zagueiro João Paulo e o meia Giovanni Augusto também podem voltar.

VOLTA REDONDA X CHAPECOENSE

Série B do Brasileirão – 37ª rodada

Data e horário: 15/11/2025, às 16h30 (de Brasília)

Local: Raulino de Oliveira, Rio de Janeiro (RJ)

VOLTA REDONDA: Avelino; Jhonny, Igor Moraes, Gabriel Pinheiro e Juninho Monteiro; Adsson, PK e Raí; João Pedro, Ygor Catatau e Matheus Lucas. Técnico: Rogério Corrêa

CHAPECOENSE: Rafael Santos; Bruno Leonardo, Victor Caetano e Eduardo Doma; Everton, Rafael Carvalheira, Jorge Jiménez, Márcio Júnior (Giovanni Augusto) e Walter Clar; Marcinho e Perotti. Técnico: Gilmar Dal Pozzo

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima

Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Junior e Karla Renata Cavalcanti De Santana

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira