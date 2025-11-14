Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

São Paulo atualiza estado de Oscar, que segue internado para novo exame

Clube confirma diagnóstico de síncope vasovagal, mas meia faria estudo eletrofisiológico nesta sexta-feira
O São Paulo atualizou o quadro de saúde do meia Oscar nesta sexta-feira (14/11). O jogador segue internado no Hospital Israelita Albert Einstein. Ele deu entrada na terça-feira (11/11), após apresentar alterações cardiológicas e desmaiar durante exames de rotina no CT da Barra Funda. O clube, portanto, confirmou o diagnóstico de síncope vasovagal, que os médicos haviam revelado na quinta-feira.

Em nova nota oficial, o clube informou que o camisa 8 “segue clinicamente bem e estável”. Contudo, ele continua em observação na unidade cardiológica. Além disso, o São Paulo comunicou que o jogador realizaria um “estudo eletrofisiológico” para que os médicos possam investigar mais a fundo a atividade elétrica do coração e definir os próximos passos.

O que é a síncope vasovagal?

A síncope vasovagal é uma perda transitória de consciência. Ela ocorre por causa de uma diminuição repentina da pressão arterial e dos batimentos cardíacos. Os médicos do Einstein confirmaram o quadro após o meia realizar um “tilt-test”. Embora o diagnóstico não represente um risco de morte iminente, a carreira de Oscar, de 34 anos, segue em dúvida. O jogador, afinal, avalia a aposentadoria junto com sua família.

O clube, aliás, tem prestado todo o suporte ao atleta e à família. O diagnóstico e a internação de Oscar geraram uma onda de apoio de torcedores e ex-clubes, como o Chelsea.

Nota oficial do São Paulo

“Após diagnóstico de síncope vasovagal, o meio-campista segue internado no Einstein Hospital Israelita, mantendo-se clinicamente bem e estável, e realiza nesta sexta-feira um estudo eletrofisiológico.”

 

