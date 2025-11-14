São Paulo atualiza estado de Oscar, que segue internado para novo exame

Clube confirma diagnóstico de síncope vasovagal, mas meia faria estudo eletrofisiológico nesta sexta-feira / Crédito: Jogada 10

O São Paulo atualizou o quadro de saúde do meia Oscar nesta sexta-feira (14/11). O jogador segue internado no Hospital Israelita Albert Einstein. Ele deu entrada na terça-feira (11/11), após apresentar alterações cardiológicas e desmaiar durante exames de rotina no CT da Barra Funda. O clube, portanto, confirmou o diagnóstico de síncope vasovagal, que os médicos haviam revelado na quinta-feira. Em nova nota oficial, o clube informou que o camisa 8 “segue clinicamente bem e estável”. Contudo, ele continua em observação na unidade cardiológica. Além disso, o São Paulo comunicou que o jogador realizaria um “estudo eletrofisiológico” para que os médicos possam investigar mais a fundo a atividade elétrica do coração e definir os próximos passos.