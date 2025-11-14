Neymar recusou o Real Madrid e pediu para voltar ao Barcelona, diz ex-dirigente

Neymar recusou o Real Madrid e pediu para voltar ao Barcelona, diz ex-dirigenteJavier Bordas detalha bastidores das negociações e revela que Mbappé e Haaland também estiveram ao alcance do clube
O ex-dirigente do Barcelona Javier Bordas relembrou, em entrevista ao jornal ‘Sport’, bastidores de algumas negociações importantes durante sua passagem pelo clube, entre elas, a chegada de Neymar em 2013.
Segundo ele, o Barça teve chances reais de contratar Mbappé e Haaland na época, porque “a maioria dos jogadores quer jogar no Barcelona”. Bordas contou também que Neymar quase vestiu a camisa do Real Madrid, mas mudou de ideia ao saber que poderia fechar com os catalães.
“Ele recusou o Real assim que surgiu a oportunidade de vir ao Barça. Era muito identificado com o clube”, afirmou.
Neymar deixou o Camp Nou em 2017 rumo ao PSG, mas, de acordo com Bordas, pediu para voltar pouco depois.
“O que mais me surpreendeu foi o Neymar ter me procurado para retornar. Ele se arrependeu rapidamente. Messi e Suárez fizeram muita força para que ele voltasse”, disse.
O ex-diretor admitiu que a diretoria não era unânime sobre repatriar o brasileiro, mas ele próprio defendia a contratação.
“Acho que Neymar teria um impacto enorme no Barça. Ele queria muito voltar e estava disposto a assumir um papel de liderança”, comentou.