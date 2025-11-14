Neymar recusou o Real Madrid e pediu para voltar ao Barcelona, diz ex-dirigente

Javier Bordas detalha bastidores das negociações e revela que Mbappé e Haaland também estiveram ao alcance do clube

O ex-dirigente do Barcelona Javier Bordas relembrou, em entrevista ao jornal ‘Sport’, bastidores de algumas negociações importantes durante sua passagem pelo clube, entre elas, a chegada de Neymar em 2013.

Segundo ele, o Barça teve chances reais de contratar Mbappé e Haaland na época, porque “a maioria dos jogadores quer jogar no Barcelona”. Bordas contou também que Neymar quase vestiu a camisa do Real Madrid, mas mudou de ideia ao saber que poderia fechar com os catalães.

“Ele recusou o Real assim que surgiu a oportunidade de vir ao Barça. Era muito identificado com o clube”, afirmou.

Neymar deixou o Camp Nou em 2017 rumo ao PSG, mas, de acordo com Bordas, pediu para voltar pouco depois.

“O que mais me surpreendeu foi o Neymar ter me procurado para retornar. Ele se arrependeu rapidamente. Messi e Suárez fizeram muita força para que ele voltasse”, disse.