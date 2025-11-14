Neymar acerta parceria com empresa que produz linha de artigos para festas

Companhia passa a ter autorização para licenciar itens conectados à imagem de craque como copos, balões e tinta de cabelo com variações / Crédito: Jogada 10

A influência de Neymar atingiu um novo ramo comercial. Afinal, o craque acertou uma parceria com a empresa Popper, que produz especificamente linhas de artigos para festas. Assim, ele passa a ser tema de decoração para celebrações, principalmente infantis. Desta forma, crianças que possuem idolatria pelo atacante poderão ter copos e pratos com o nome e rosto do astro. Outras alternativas que a linha de itens oferece são uma chuteira em formato de balão com o autógrafo de Neymar e faixas temáticas. Além de tinta para pintar cabelo com 11 cores diferentes e lança-confetes em seis modelos distintos. Eduardo Kubitski, criador e diretor da Popper, aponta que a colaboração com o atacante ocorreu somente porque se encaixa com o objetivo principal da empresa, que é possibilitar experiências.