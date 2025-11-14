Neymar acerta parceria com empresa que produz linha de artigos para festas

Neymar acerta parceria com empresa que produz linha de artigos para festasCompanhia passa a ter autorização para licenciar itens conectados à imagem de craque como copos, balões e tinta de cabelo com variações
A influência de Neymar atingiu um novo ramo comercial. Afinal, o craque acertou uma parceria com a empresa Popper, que produz especificamente linhas de artigos para festas. Assim, ele passa a ser tema de decoração para celebrações, principalmente infantis. Desta forma, crianças que possuem idolatria pelo atacante poderão ter copos e pratos com o nome e rosto do astro.
Outras alternativas que a linha de itens oferece são uma chuteira em formato de balão com o autógrafo de Neymar e faixas temáticas. Além de tinta para pintar cabelo com 11 cores diferentes e lança-confetes em seis modelos distintos. Eduardo Kubitski, criador e diretor da Popper, aponta que a colaboração com o atacante ocorreu somente porque se encaixa com o objetivo principal da empresa, que é possibilitar experiências.
“Imagine uma criança que ama o Neymar, mas não pode estar ao lado dele pessoalmente, festejando com seus produtos. Isso gera uma emoção positiva e vivências memoráveis, que é o que queremos entregar”, justificou o fundador da Popper.
Neymar transforma o poder de sua influência em negócio
O planejamento é que haja a ampliação de itens da linha atrelada à imagem do jogador gradativamente a cada mês. No caso, com o intuito de aumentar o catálogo de alternativas para festas e outros tipos de evento. Evidentemente, o mercado percebeu o poder de influência do camisa 10 do Santos. Além disso, a relação do astro com as empresas é vista como positiva. Até porque se ressalta em seu site oficial que ele conta com 25 patrocínios de companhias ou empreendimentos.
As parceiras são: Aiwa, Aspetar, Blaze, Campline Horses, Canção Alimentos, Copa do Mundo da Arábia Saudita 2034, DUE, Future Edutech, Ibraq Perfumes, Ixina, Konami, Lavitan, Loovi Seguros, Mercado Livre, Next10, Pley by Ney, Pokerstars, Porto Belo Cidade dos Lagos, Puma, Red Bull, Replay, Sintta, Tropicool, Unikka Pharma e Viva Sorte.