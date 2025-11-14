Honduras perde e Grupo C da Concacaf segue embolado

Com a derrota, foram para a eliminada Nicarágua, 2 a 0, e a vitória do Haiti sobre a Costa Rica, três seleções sonham com a vaga na Copa-2026 / Crédito: Jogada 10

Em jogo pela quinta e penúltima rodada do grupo C das Eliminatórias da Concacaf para a Copa, a Nicarágua venceu Honduras por 2 a 0. O jogo, que terminou na madrugada desta sexta-feira, 14/11, foi no Estádio Nacional de Manágua, na capital dos nicaraguenses. Na lanterna e com chances mínimas de classificação, a seleção da casa fez seu melhor jogo na competição. Mas venceu e não levou. Como o Haiti venceu a Costa Rica (1 a 0), o time não chega no G2. Assim, evitou que Honduras, que tinha chance de carimbar a vaga para o Mundial em caso de vitória e empate no jogo do Haiti, fizesse a festa. Hernández marcou no primeiro tempo e Moreno ampliou na etapa final. Apesar da derrota, Honduras segue na liderança do Grupo C, com 8 pontos e saldo de 3 gols. Mas o Haiti está em seu encalço: os haitianos chegaram aos 8 pontos, com saldo de 1 gol. A Costa Rica ocupa o terceiro lugar, com 6 pontos, seguida pela Nicarágua, com 4. Restando apenas uma rodada, a Nicarágua já está eliminada e nem mesmo pode sonhar com uma vaga no G2, que leva à repescagem. Na última rodada, 18/11, Honduras recebe a Costa Rica, enquanto o Haiti enfrenta a Nicarágua.

Regulamento da Concacaf A fase final da Concacaf reúne 12 seleções, divididas em três grupos de quatro. Cada time joga em turno e returno dentro do grupo. Ao fim de seis rodadas, as três líderes de cada grupo se classificam para a Copa do Mundo de 2026. Mas os dois melhores terceiros colocados avançam para a repescagem intercontinental. No Grupo A, Suriname e Panamá lideram com 9 pontos, brigando pelas duas vagas. Guatemala e El Salvador já estão eliminados. No Grupo B, Curaçao dispara na frente com 11 pontos, enquanto a Jamaica soma 8. Mas Trinidad e Tobago e Bermudas (que sofreu uma goleada de 7 a 0 para Curaçao) estão fora da disputa. Como foi a vitória da Nicarágua Honduras fez um péssimo primeiro tempo. Para quem poderia garantir vaga na Copa das Sevens como lanterninha, o time ficou fechado na defesa e sofreu bastante. Para se ter uma ideia, antes do quinto minuto, a Nicarágua, que atuou com três zagueiros, teve três chances claras com o ala-direita Quijano, o apoiador Moreno e o ala-esquerda Artega. Tomando um lance por acaso, quando Quioto recebeu um lançamento livre na área e chutou por cima, os hondurenhos viam os rivais dominarem em campo e chegarem ao gol aos 23 minutos, quando Moreno tocou para Hernández, livre pela esquerda, entrar na área e chutar cruzado para abrir o placar. Precisando vencer para manter a mínima chance de terminar em segundo lugar e buscar ficar entre os dois melhores segundos colocados, a Nicarágua, animada com o apoio da torcida, seguiu pressionando e perdeu mais duas boas oportunidades. No fim, um lance fortuito: quando o zagueiro nicaraguense Velázquez tentou afastar a bola, ela bateu no atacante Palma, quase enganando o goleiro López. Os hondurenhos não conseguiram reagir.