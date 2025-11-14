Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Grêmio investe e promete gramado de “padrão mundial” na Arena

Após anos com problemas no gramado, diretoria do Grêmio vai seguir trabalho iniciado por empresário Marcelo Marques na Arena
Desde a inauguração da Arena, em 2012, o gramado constantemente foi um problema para o Grêmio. Mas, depois de muitos problemas, como as enchentes de 2024, o clube gaúcho, enfim, parece estar avançando para ter um gramado de qualidade na sua casa.

Agora, depois do trabalho iniciado por Marcelo Marques, empresário que comprou a gestão da Arena em julho, o Grêmio promete seguir investindo para melhorar o gramado do estádio. Para isso, o clube vai investir alto para ter um projeto “entre os mais modernos do país”.

Nesta sexta-feira, o Grêmio anunciou que vai passar a utilizar a grama Tahoma, uma variedade da tradicional espécie Bermuda, comumente utilizada em estádios de futebol. Assim, o clube terá um gramado mais resistente ao frio e à sombra, características da região e do próprio estádio. Além disso, a Tahoma também deve ser mais resistente ao desgaste.

“A substituição do gramado representa um avanço importante para o Grêmio. Com a nova espécie, mais moderna e resistente, o campo deverá oferecer melhores condições de jogo ao longo de toda a temporada, reduzindo impactos climáticos e garantindo maior regularidade de desempenho. É um investimento que tem impacto diretamente no futebol”, disse Eduardo Magrisso, vice-presidente do Grêmio e responsável pela transição com a gestão da Arena.

A Tahoma, inclusive, é o mesmo tipo de grama que será utilizada em seis estádios da Copa do Mundo de 2026. Por isso, o Grêmio promete que terá um gramado com “padrão mundial”.

“Com os investimentos estruturais em andamento, incluindo a nova grama, o reforço do sistema de iluminação e a drenagem a vácuo, o Clube projeta um avanço significativo na qualidade do campo, alcançando um gramado de padrão mundial ao longo da próxima temporada”, disse Luciano Moreira Coelho, gerente de engenharia e manutenção.

Mais melhorias no gramado da Arena do Grêmio

Além da mudança na espécie da grama plantada, o Grêmio também vai promover mais investimentos para melhorar o campo da Arena. O novo gramado será implantado com uma tecnologia de drenagem a vácuo, ventilação subterrânea e fibras sintéticas, costuradas abaixo do gramado.

Além disso, o clube gaúcho também investiu em um novo sistema de iluminação suplementar, que simula a incidência solar sobre a grama. O Tricolor irá utilizar a tecnologia principalmente nas áreas mais sombreadas do estádio.

De olho na maratona de jogos ao longo dos anos, o clube inclusive, também terá um gramado reserva, para quando surgir a necessidade de substituir alguma parte do campo.

 

