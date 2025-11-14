G3X supera o Funkbol nos shootouts e avança à final da Kings League Brasil

Em jogo eletrizante decidido apenas nas penalidades, Kelvin brilha novamente e garante equipe de Gaulês na grande decisão

O confronto começou com alta intensidade. No escalonado, ambas as equipes pressionaram, e Kelvin abriu o placar ao roubar a bola do goleiro adversário e finalizar com o gol aberto. No lance seguinte, Igor Campos deixou tudo igual após grande jogada individual de Luan Mestre, um dos destaques do Funkbol na temporada. Com boas defesas dos dois goleiros e ritmo acelerado, a primeira etapa terminou empatada em 1 a 1.

Em uma partida carregada de emoção do início ao fim e de tirar o fôlego, o G3X venceu o Funkbol por 3 a 2 nos shootouts, após empate por 4 a 4 no tempo regulamentar, e garantiu vaga na final da Kings League Brasil. Com mais uma atuação decisiva de Kelvin Oliveira e defesa sólida nos momentos cruciais, a equipe de Gaulês agora aguarda o vencedor de Loud x Furia para disputar o título na noite desta sexta-feira (14), às 21h.

Viradas, empate e um final dramático

O dado definiu o 3 contra 3 para o início da segunda etapa, aumentando ainda mais o espaço no campo e o ritmo da partida. Caio Miranda virou para o Funkbol, mas nos segundos finais desse momento, Andreas apareceu bem para deixar novamente tudo igual.

Aos 25 minutos, Romarinho recolocou o Funkbol na frente. Contudo, Ton, em sua reestreia pelo G3X, aproveitou assistência de K9 para empatar o duelo mais uma vez. Kelvin virou ao converter pênalti após Velho Vamp acionar sua carta coringa. Porém, Gaulês perdeu seu primeiro pênalti do presidente na competição, permitindo que o Funkbol se mantivesse vivo. Em seguida, Luan Mestre desperdiçou um shootout, mas se redimiu marcando de pênalti, fechando o tempo regulamentar em 4 a 4.

G3X vai pra final da Kings League Brasil

Na disputa de shootouts, o G3X mostrou mais eficiência. Com boas finalizações e defesa segura, venceu por 3 a 2 e garantiu a vaga na grande decisão da Kings League Brasil. Classificado, a equipe de Gaulês agora espera o vencedor do confronto entre Loud e Furia para decidir o título da competição nesta sexta-feira (14), às 21h, na Trident Arena.

