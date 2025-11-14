CBF assina contrato e garante impedimento semiautomático a partir de 2026

Acordo de duas temporadas inclui Brasileirão Série A e Copa do Brasil; empresa também fornecerá dados de rastreamento para os clubes

A CBF oficializou, nesta sexta-feira (14/11), a assinatura do contrato com a empresa Genius Sports. O acordo, portanto, garante a implementação da tecnologia do impedimento semiautomático (SAOT) no futebol brasileiro. O sistema, que já é utilizado na Copa do Mundo e na Champions League, estará disponível nas temporadas de 2026 e 2027. A novidade, aliás, valerá para todas as partidas do Campeonato Brasileiro da Série A e da Copa do Brasil.

“Estamos dando mais um passo decisivo no processo de modernização do futebol brasileiro”, disse Xaud. Segundo ele, a tecnologia é uma “medida concreta para aumentar a precisão, a transparência e a credibilidade das decisões de arbitragem”.

O acordo, inclusive, foi firmado após a reunião do Grupo de Trabalho (GT) da Arbitragem, que ocorreu na segunda-feira (10/11).

CBF garante outros benefícios no contrato com a Genius

A saber, o contrato vai além do SAOT. A Genius Sports também fornecerá um sistema de rastreamento de dados (Tracking data) de jogadores, árbitros e da bola. Além disso, a empresa disponibilizará uma plataforma de análise tática (Performance Studio) para os clubes. A tecnologia de impedimento da Genius será totalmente integrada ao sistema de VAR já utilizado pela CBF, que é operado pela empresa Hawk-Eye.

Por fim, para garantir a operação, a Genius Sports tem um prazo curto. A empresa precisará instalar a infraestrutura necessária, que inclui 24 câmeras dedicadas em cada estádio, e emitir o certificado SAOT para todas as 27 praças esportivas que podem receber jogos da Série A até o dia 10 de janeiro de 2026. O contrato também possui cláusulas rigorosas de proteção de dados (LGPD) e anticorrupção, seguindo leis internacionais.