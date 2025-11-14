Botafogo x Vasco (Carioca Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Botafogo x Vasco (Carioca Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragemClássico da Amizade decide o título estadual em 2025
Botafogo e Vasco iniciam neste sábado (15) a disputa pelo título do Campeonato Carioca Sub-20. Há nove anos sem conquistar o estadual na categoria, o Glorioso abre a decisão em casa, às 10h (de Brasília), no Nilton Santos. Contudo, para voltar ao topo, terá um desafio e tanto. Afinal, do outro lado está o atual bicampeão e dono de três títulos nos últimos cinco anos.
Para chegar à final, o Botafogo eliminou o Flamengo, maior campeão da categoria, com 31 títulos. Já o Vasco, contudo, é o atual bicampeão e confirmou o favoritismo sobre o Fluminense. Os Moleques de Xerém, aliás, são os únicos que conseguiram ganhar o estadual desde 2020, em meio ao domínio cruz-maltino.
Onde assistir
O jogo terá transmissão do canal do Botafogo, no YouTube.
Como chega o Botafogo
O Botafogo chega embalado após atropelar o Flamengo na semifinal. Afinal, o Glorioso venceu o jogo de ida por 3 a 0, no Nilton Santos, e depois por 2 a 1, na Gávea, para confirmar a classificação à final. Dessa forma, conquistou a vaga com a vitória por 5 a 1 no placar agregado. Agora, a Base Forte busca encerrar o jejum de quase dez anos sem o título estadual na categoria.
Como chega o Vasco
Atual bicampeão do Carioca Sub-20, o Vasco confirmou o favoritismo sobre o Fluminense. No duelo entre os últimos dois campeões estaduais, os Crias da Colina venceram os Moleques de Xerém por 2 a 0, com gols de Léo Jacó e Ramon Rique, no Nivaldo Pereira. No jogo de ida, as equipes empataram sem gols. Portanto, a vitória garantiu o Cruz-Maltino na decisão mais uma vez.
BOTAFOGO X VASCO
Carioca Sub-20 – Jogo de ida da final
Data e horário: 15/11/2025, às 10h (de Brasília)
Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)
BOTAFOGO: Rhyan; Carlos Santos, Danillo, Gabriel e Kauã; Bernardo Valim, Camilo e Cauã Zappelini; Matheus Teixeira, Kauã Toledo e Matheus Teixeira. Técnico: Rodrigo Bellão
VASCO: Phillipe Gabriel; João Vitor, Wanyson, Wallace e Alison; Gustavo, Samuel e Lukas Zuccarello; Léo Jacó, Bruno e Anderson. Técnico: Matheus Frasson
Árbitro: Thiago Menezes Modesto dos Santos
Assistentes: Marcos Paulo Araújo de Freitas e Matheus da Silva Coelho