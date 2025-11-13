Vojvoda começa a ensaiar o Santos para o clássico contra o Palmeiras

Vojvoda começa a ensaiar o Santos para o clássico contra o PalmeirasArgentino comandou um coletivo com a equipe nesta quinta e deve definir o time para a partida nesta sexta-feira
O treinador Juan Pablo Vojvoda começou a esboçar o time do Santos que vai encarar o Palmeiras, no clássico que acontece neste sábado (15), na Vila Belmiro. Na atividade desta quinta (13), o argentino começou a dar as primeiras pistas de qual será a sua escalação para a partida.
Vojvoda realizou um treino tático coletivo, com 11 jogadores para cada lado. O treinador ainda não pôde contar com o zagueiro Luan Peres, que realizou trabalhos regenerativos na parte interna do CT. Outro desfalque no setor defensivo é Alexis Duarte, convocado pela seleção paraguaia.
O Santos ainda realizará mais um treino, nesta sexta-feira (14), antes do clássico. A expectativa é que o treinador defina o time nesta atividade. Após o trabalho, o elenco alvinegro terá um encontro com as torcidas organizadas do clube, que manifestarão o seu apoio à equipe.
No momento, um provável Santos para encarar o Palmeiras conta com: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Zé Ivaldo (Adonis Frías), Luan Peres e Souza; Willian Arão, Zé Rafael e Victor Hugo (Gabriel Bontempo); Barreal, Neymar e Robinho Jr. (Guilherme).
