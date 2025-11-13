Uefa divulga calendário oficial da Eurocopa 2028; confira as datas do torneio

Uefa divulga calendário oficial da Eurocopa 2028; confira as datas do torneioTorneio das seleções europeias será em três países do Reino Unido (Escócia, Inglaterra, Gales) e Irlanda entre 9 de junho e 9 de julho de 2028
A Uefa divulgou, na noite desta quarta-feira (12), o calendário da próxima Eurocopa, que ocorrerá em 2028. Assim, a competição de seleções europeias terá três países do Reino Unido como sedes: Escócia, Inglaterra, País de Gales, assim como a Irlanda, entre 9 de junho e 9 de julho de 2028.
Dessa forma, caberá a Inglaterra ter mais estádios na disputa. Entre eles, estão St. James’ Park, em Newcastle, Etihad Stadium, em Manchester, Everton Stadium, em Liverpool, Villa Park, em Birmingham e Tottenham Hotspur Stadium, em Londres. mais famosa arena do país, Wembley, também na capital, será o palco da final.
Além disso, Cardiff, no País de Gales, recebe seis jogos no National Stadium, incluindo a abertura. Já sete partidas serão na Dublin Arena, na capital da Irlanda, enquanto outras seis ocorrem no Hampden Park, na capital escocesa, Glasgow.
Por outro lado, a Irlanda do Norte, também do Reino Unido, não terá jogos na Eurocopa 2028. Isso porque o Casement Park, em Belfast, foi descartado oficialmente pela entidade por falta de financiamento.
“O futebol é a linguagem universal. Expressa paixão, habilidade, coragem, solidariedade e respeito melhor do que qualquer outra coisa, e nos lembra constantemente que as nossas diferenças são exatamente o que tornam o nosso esporte tão belo. No UEFA EURO 2028, todos falaremos futebol – alto, claro e unidos”, disse o presidente da Uefa, Aleksander Čeferin.