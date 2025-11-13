Uefa divulga calendário oficial da Eurocopa 2028; confira as datas do torneio

Além disso, Cardiff, no País de Gales, recebe seis jogos no National Stadium, incluindo a abertura. Já sete partidas serão na Dublin Arena, na capital da Irlanda, enquanto outras seis ocorrem no Hampden Park, na capital escocesa, Glasgow.

Por outro lado, a Irlanda do Norte, também do Reino Unido, não terá jogos na Eurocopa 2028. Isso porque o Casement Park, em Belfast, foi descartado oficialmente pela entidade por falta de financiamento.

“O futebol é a linguagem universal. Expressa paixão, habilidade, coragem, solidariedade e respeito melhor do que qualquer outra coisa, e nos lembra constantemente que as nossas diferenças são exatamente o que tornam o nosso esporte tão belo. No UEFA EURO 2028, todos falaremos futebol – alto, claro e unidos”, disse o presidente da Uefa, Aleksander Čeferin.