RD Congo surpreende, elimina Camarões e avança na repescagem da África

Com gol no fim, RD Congo fez 1 a 0 na favorita Camarões e vai enfrentar a Nigéria por uma vaga na repescagem mundial da Copa do Mundo de 2026 / Crédito: Jogada 10

A seleção da República Democrática do Congo surpreendeu e segue viva por uma vaga na Copa do Mundo de 2026. Nesta quinta-feira (13), o time de RD Congo venceu a tradicional seleção de Camarões por 1 a 0, no Estádio Al-Barid, em Rabat, no Marrocos, pela semifinal da repescagem do continente africano. Assim, os congoleses vão enfrentar a Nigéria por uma vaga na repescagem mundial. Em um jogo muito disputado, mas de poucas chances, o zagueiro Chancel Mbemba garantiu a classificação da RD Congo com um gol aos 46′ do segundo tempo.

A decisão da repescagem continental da África entre Nigéria, que passou pelo Gabão, e RD Congo está marcada para o próximo domingo (16), às 16h (de Brasília), no estádio Moulay Hassan, no Marrocos. Primeiro tempo de poucas emoções Apesar da expectativa criada pelo jogo, o primeiro tempo entre Camarões e RD Congo teve poucas emoções. Sob forte chuva no Marrocos, as seleções fizeram uma partida muito disputada e com poucas chances de gol no Estádio Al-Barid. Com pouca criatividade dos dois lados, a melhor oportunidade da etapa inicial surgiu na bola parada de Camarões. Aos 23′, após cobrança de falta pela direita, Etta Eyong finalizou perdeu uma grande chance ao finalizar por cima do travessão. No fim, a seleção da RD Congo tentou pressionar, mas pouco conseguiu fazer. Jogo aberto após o intervalo Se Camarões teve a melhor oportunidade no primeiro tempo, após o intervalo a situação de inverteu. O RD Congo passou a saiu mais para o jogo e conseguiu criar boas oportunidades. Na melhor delas, aos 16′, Bakambu recebeu em profundida e finalizou no canto. No entanto, Onana fez uma grande defesa, espalmando para escanteio.