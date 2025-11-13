Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Presidente do Barcelona anuncia que Messi terá estátua no novo Camp Nou

Laporta descarta retorno, mas confirma homenagem ao ídolo após visita surpresa do argentino ao estádio em reforma
Joan Laporta, presidente do Barcelona, anunciou nesta quinta-feira (13) que o clube vai homenagear Lionel Messi com uma estátua nos arredores do novo Camp Nou.

A visita surpresa do argentino ao estádio em reforma reacendeu a emoção dos torcedores, que reviveram a nostalgia dos anos de ouro do craque com a camisa blaugrana. Messi voltou a pisar no gramado onde construiu sua história, revisitando lembranças dos momentos marcantes de sua carreira no clube.

Dessa maneira, a diretoria aproveitou o clima positivo para reforçar a intenção de aproximar novamente o ídolo do Barcelona, relação que ficou desgastada na época de sua saída para o PSG. Apesar de descartar um retorno do jogador, Laporta confirmou que o clube planeja eternizar o camisa 10 com uma escultura.

“Messi merece ter sua própria estátua em frente ao novo estádio. Vamos iniciar o projeto e conversar com a família dele. Se estiverem de acordo, seguiremos com os planos”, declarou o presidente.

Por fim, Messi já voltou a se concentrar com a seleção da Argentina nesta Data Fifa após revisitar a cidade.

