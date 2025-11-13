Leilão de Ronaldo Fenômeno oferta itens de luxo e até encontro com Messi

Evento organizado por ex-craque alcança segunda edição e arrecadação com forte concorrência por objetos de luxo / Crédito: Jogada 10

Ronaldo Fenômeno e a esposa Celina Locks promoveram um desfile de gala com a segunda edição do “Leilão Galácticos”, na última quarta-feira (12). A cerimônia beneficente ocorreu no Clube Monte Líbano, em São Paulo. Entre os convidados estiveram personagens ilustres do entretenimento, do esporte e da moda. Uma camisa com autógrafo de Pelé, ingressos vip para apresentação de Dua Lipa, jantar com Romário e Cafu, além de experiência exclusiva com Neymar foram alguns dos itens ofertados. O leilão e jantar beneficente também foi uma comemoração pros 15 anos da “Fundação Fenômeno”, que o ex-jogador decidiu criar para dar contribuição a projetos e lideranças pelo Brasil.

“As experiências deste ano estão incríveis. Tenho certeza de que vamos superar o recorde de arrecadação”, apostou o ex-jogador e recordou que na primeira edição o evento angariou R$ 10 milhões em doações. Belo comandou a noite com um show romântico. Na apresentação da cerimônia houve um rodízio entre a atriz Giovanna Ewback, seu esposo Bruno Gagliasso. Além da comunicadora Sabrina Sato e a influenciadora Virginia Fonseca entre os lotes do leilão. A apresentadora de programa no SBT também roubou a cena ao vencer a disputa de um dos itens mais concorridos. No caso, uma partida de padel na casa de Vini Jr junto de uma camisa com autógrafo do camisa 7 do Real Madrid. Leilão de Ronaldo é marcado por concorrências por itens Em outra sessão do evento, os convidados se esforçaram em disputa por uma camisa com a assinatura de Pelé e Ronaldo Fenômeno. Apesar disso, uma blusa dos Galácticos com o autógrafo de Cristiano Ronaldo representou o principal duelo da noite. Afinal, os lances pelos itens alcançaram até os R$ 180 mil.

Um encontro com Lionel Messi em Miami foi outro atrativo presente no leilão. Além disso, foi oferecida uma vestimenta da Seleção Brasileira com autógrafos dos pentacampeões mundiais em 2002 junto de um pedaço oficial da grama da final daquela edição da principal competição de seleções. Virgínia acabou de arrematar no leilão por 350 mil reais, uma partida de padel com o Vini Jr., namorado dela kkkkkkkk pic.twitter.com/83VxXCSAxg — vivibora (@cavivibora) November 13, 2025